Dysk Google z nową aplikacją na komputery stacjonarne

Dysk Google to popularna usługa do przechowywania i synchronizacji plików stworzona przez Google. Pozwala ona przechowywać pliki na swoich serwerach, synchronizować je na różnych urządzeniach i udostępniać. Jedną z wielu zalet aplikacji jest jej ogólnodostępność na wielu platformach, począwszy od telefonów, przez tablety, na komputerach kończąc.

Ostatnie zmiany dotyczą właśnie tego ostatniego urządzenia. Google postanowiło wydać nową wersję aplikacji desktopowej, która teraz umożliwia szybki dostęp do treści bezpośrednio z komputera, ułatwiając dostęp do plików i folderów w znanej lokalizacji. Co ważne, oprogramowanie umożliwia także automatyczną synchronizacje plików z chmurą, co minimalizuje czas działania usługi.

Ogólnie oznacza to, że Google połączyło wszystkie funkcje z poprzednich wersji aplikacji dostępnych na komputerach, w jedno spójne oprogramowanie. Ruch ten stanowi spore ułatwienie dla użytkowników, korzystających ze wspomnianego rozwiązania.

Nowa aplikacja jest już dostępna do pobrania. Poprzednie usługi zostaną wyłączone z dniem 1 października 2020 roku.

