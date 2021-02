Dwie polskie satelity Stork niebawem na orbicie

​Virgin Orbit, kalifornijska firma zajmująca się wynoszeniem satelitów na orbitę, ogłosiła dziś podpisanie nowej umowy z SatRevolution, polską firmą zajmującą produkcją satelit NewSpace. W ramach kontraktu Virgin Orbit jeszcze w tym roku, na pokładzie swojej rakiety LauncherOne, wyniesie na orbitę dwie małe satelity: STORK-4 i STORK-5 (MARTA).

Zdjęcie Satelita SatRevolution /materiały prasowe

Oparte na nowoczesnej platformie UniBus 3U CubeSat, opracowanej przez SatRevolution, STORK-4 i STORK-5 (MARTA) są pierwszymi satelitami optycznymi, które zostaną wyniesione na orbitę w ramach 14-satelitarnej konstelacji STORK (po polsku - "Bocian"). Po umieszczeniu w miejscach docelowych STORK-4 i STORK-5 (MARTA) będą zbierać multispektralne obrazy i dane średniej rozdzielczości dla klientów z branż rolniczej i energetycznej. Misja ta obejmie również opóźnioną integrację satelitów STORK-4 i STORK-5 (MARTA). Jest to jeden z kluczowych kroków w demonstracji usługi szybkiego startu, który będą oferować przyszłe misje LauncherOne. Firmy zamierzają ściśle współpracować, aby zapewnić, aby możliwości szybkiego startu były bardziej dostępne i responsywne.

Umowa opiera się na istniejącej już relacji pomiędzy Virgin Orbit i SatRevolution. W 2019 roku, wraz z blisko tuzinem najlepszych polskich uczelni technicznych, firmy zostały członkami-założycielami konsorcjum, którego celem jest opracowanie pierwszej na świecie dedykowanej komercyjnej misji małych satelitów na Marsa. Konsorcjum Polish Mission to Mars dąży do uruchomienia najlepszej w swojej klasie technologii satelitarnej, korzystając z usług LauncherOne's Virgin Interplanetary (lub VIP Service). Oferuje ono wyjątkową elastyczność w dostępie do większych i optymalnych okien startowych dedykowanych podróży na Marsa i do innych celów międzyplanetarnych.

"Podpisana umowa to kolejny międzynarodowa współpraca, która wykorzystuje doświadczenie i potencjał polskich firm i ich specjalistów zajmujących się działaniami w przestrzeni kosmicznej. Wartym podkreślenia jest też fakt, iż dzięki takim inicjatywą podkreślamy swoją ekspercką pozycję na globalnej arenie eksploracji kosmosu" - skomentował Michał Jach, przewodniczący Parlamentarnej Komisji Obrony Narodowej.

"Responsywność usług startowych z Virgin Orbit przynosi ogromne korzyści dla twórców konstelacji satelitarnych, takich jak SatRevolution. Cieszymy się, że możemy być częścią pierwszej komercyjnej misji LauncherOne i z niecierpliwością czekamy na rozszerzenie naszego partnerstwa i przyjaźni poprzez kolejne wspólne działania." powiedział CEO SatRevolution Grzegorz Zwoliński.