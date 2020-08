Dwa odrzutowce z zimnej wojny trafiły na aukcję

Najbardziej wszechstronne samoloty z okresu Zimnej Wojny trafiły na aukcję. Ile trzeba za nie zapłacić?

Zdjęcie Samoloty trafiają na aukcję /Wikipedia

Jeśli zawsze chcieliście posiadać własny myśliwiec z okresu Zimnej Wojny, to w końcu możecie go mieć. Na aukcję wystawiono dwa myśliwce F-100F Super Sabre. Całość została zorganizowana przez port lotniczy i kosmiczny Mojave znajdujący się w Kalifornii. Konstrukcje kosztują tyle, co przyzwoity używany samochód i mają naprawdę długą historię.

F-100F Super Sabre to pierwszy amerykański myśliwiec, który był w stanie latać z prędkością ponaddźwiękową. W późniejszym okresie czasu samoloty latały w Królewskich Duńskich Siłach Powietrznych, a na samym końcu trafiły do Wielkiej Brytanii - donosi Popular Mechanics.

Jeden z odrzutowców, F418FS miał mały wypadek, który przydarzył się podczas lądowania. Samoloty finalnie były używane jako cele radarowe w Tracor Flight Systems. Oba są też w dobrym stanie.

Wojsko otwiera aukcję i sprzeda myśliwce każdej sobie, która jest miłośnikiem historii i oczywiście posiada stosowny budżet.