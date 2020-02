Dubaj zaprezentował największy budynek na świecie wydrukowany w 3D

Największy budynek wydrukowany w trójwymiarze został oficjalnie otwarty w Dubaju. Konstrukcja została przeznaczona do czynności administracyjnych. Włodarze miasta mają jednak ambitne plany związane z technologią druku w 3D.

Dubaj chce, aby do 2030 roku, 25 proc. wszystkich nowych konstrukcji w mieście było wykonywanych za pośrednictwem druku 3D. Do stworzenia największego na świecie budynku wykorzystano duży dźwig, aby zbudować ścianę zewnętrzną potrzebną do osiągnięcia odpowiedniej wysokości całej konstrukcji. Pomieszczenia, które zostały wydrukowane w 3D zostały pierwotnie zaprojektowane w USA przez firmę Apis Cor. Co ciekawe, wydrukowany budynek w Dubaju nie jest najwyższym tego typu obiektem - przebija go chiński, pięciopiętrowy blok mieszkalny stworzony za pomocą druku 3D.

Podobnie, jak w przypadku tradycyjnego budownictwa, fundamenty budynku zostały ułożone przy pomocy mieszanek betonowych: zanim budowniczy rozpoczęli stawianie ścian. W konstrukcji zastosowano szybkoschnącą mieszankę odpadów budowalnych pochodzących z recyklingu - to wszystko ma sprawiać, że sam budynek będzie bardziej przyjazny dla środowiska.

Firma Apis Cor twierdzi, iż niedrogi dom o powierzchni 46 metrów kwadratowych można wydrukować w mniej niż 24 godziny. Amerykańska firma będzie testowała podobne konstrukcje w Luizjanie oraz Kalifornii zanim udostępni swój projekt innym zainteresowanym przedsiębiorstwom.