Dron DJ Mavic 2 z nowymi funkcjami. Będzie lepszy od poprzednika

Do sieci przedostały się informacje na temat funkcji, w które zostanie wyposażony dron DJI Mavic 2. Użytkownicy, którzy liczą na większą kontrolę oraz bezpieczeństwo będą zadowoleni.

DJI nie zapowiedziało jeszcze drona Mavic 2, jednak na jego temat wiadomo już całkiem sporo. Do sieci przedostały się nowe dane na temat tego drona. Plotki ujawniają, iż firma może przygotowywać standardową wersję urządzenia oraz inny wariant, którego nazwa będzie posiadała dopisek "Pro".

DJI Mavic 2 będzie korzystał z nieco odświeżonej konstrukcji oraz cichych silników - nie jest to jednak ta sama wersja, która znajduje się w modelu Mavic Pro Platinum. Najciekawszy jest jednak gimbal: wydaje się on być wymienny, a DJI Mavic 2 ma pozwolić na używanie go jako samodzielnego akcesorium do stabilizacji.

Ostatnią, ważną nowością w Mavic 2 mają być specjalne sensory pozwalające na skuteczniejsze unikanie przeszkód znajdujących się na wprost oraz po bokach drona - przecieki wskazują, iż firma umieści też czujniki na górnej oraz dolnej obudowie, co da dronowi możliwość skanowania otoczenia w 360 stopniach.

Na ten moment nie wiadomo kiedy DJI Mavic 2 zostanie oficjalnie zaprezentowany. Nowy dron zapowiada się jednak imponująco.