Dreambox ONE Ultra HD otwiera nowy rozdział w cyfrowej rozrywce domowej - przełamuje bariery technologiczne, które istniały dotychczas w przypadku odbiorników linuksowych. Zastosowany w nim nowy chipset Amlogic umożliwia integrację systemu Android, dzięki czemu Dreambox ONE wpiera również usługi streamingowe, take jak Netflix. Jedną z nowych funkcji jest obsługa głosowa za pośrednictwem asystenta głosowego Aleksa.

Zdjęcie Dreambox ONE Ultra HD /materiały prasowe

Chipset Amlogic S922X o wydajności 53.000 DMIPS obejmuje 4-rdzeniowy procesor ARM Cortex-A73 i 2-rdzeniowy ARM Cortex-A53. Ponadto Dreambox ONE jest wyposażony w 2 GB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci flash. Tak mocne podzespoły pozwalają na obsługę systemów Android 9.0 oraz Enigma OE 2.6. Wsparcie formatów HDR - HLG i HDR10, daje jeszcze lepszą jakość obrazu UHD, także w H.265/HEVC. Dreambox ONE można połączyć z innymi urządzeniami w sieci poprzez LAN, WLAN i Bluetooth. Odświeżono również wygląd pilota zdalnego sterowania na podczerwień. Ponadto udostępniony zostaje nowo opracowany pilot Bluetooth.

Dreambox ONE z głowicą Multistream Twin-DVB-S2X wejdzie do sprzedaży w czerwcu 2019 roku w sugerowanej cenie 259 euro. Natomiast w sierpniu wprowadzona zostanie wersja z głowicą DVB-T2/C, w cenie 269 euro.

Dodatkowo jesienią planowane jest dostarczenie wersji Bluetooth Dreambox ONE w cenach odpowiednio 269 euro i 279 euro.



Specyfikacja techniczna:

Amlogic S922X

53.000 DMIPS

2 GB RAM

16 GB flash

1x głowica Twin-DVB-S2X

HDR10

HLG

1x USB 2.0

1x USB 3.0

1x mini USB (port serwisowy)

1x HDMI 2.0

1x S/PDIF

Gigabit-LAN

WiFI 802.11 a/b/g/n/ac (2x2 MIMO)

Bluetooth 5.0

Uniwersalny czytnik kart kodowych

Czytnik kart SD

Wymiary: 173 x 96 x 35 mm

Masa: 1 kg