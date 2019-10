Discovery, Inc. wprowadziło na rynek w Wielkiej Brytanii i Irlandii usługę streamingową pod nazwą dplay. Serwis ten obejmuje bibliotekę treści wideo z następujących bezpłatnych kanałów: Quest, Quest Red, DMAX, Food Network, Really i Home. Dplay jest usługą darmową, finansowaną z reklam, czyli działającą w modelu AVOD.

Zdjęcie Dplay /materiały prasowe

Nowa usługa dplay obejmuje popularne programy z flagowych, bezpłatnych kanałów Discovery. Najważniejsze z nich to: "EFL Highlights" i "Salvage Hunters" Quest, "Katie Price: My Crazy Life" i "The Bad Skin Clinic" Quest Red, "Ghost Adventures" i "Helicopter ER" Really oraz "Tom Kerridge: American Feast" i "Rachel Khoo: My Swedish Kitchen" Food Network.

Dplay jest już dostępny na dziesięciu rynkach (Dania, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Japonia, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy), a w najbliższej przyszłości ma trafić na kolejne. Niewykluczone, że w przyszłości zawita także do Polski. Z dplay można korzystać poprzez witrynę internetową oraz aplikacje na iOS i Androida. Discovery zapowiada, że dostępność zostanie rozszerzona o kolejne urządzenia i platformy w pierwszej połowie 2020 roku.



- W ciągu ostatnich dwóch lat prawie podwoiliśmy liczebność naszej brytyjskiej widowni - i zwiększyliśmy naszą ofertę FTA z dwóch do sześciu kanałów. Uruchomienie dplay to kolejny krok w naszej strategii dostarczania brytyjskiej widowni najlepszej rozrywki o prawdziwym życiu, kiedykolwiek i gdziekolwiek chcą. Bezpłatna usługa streamingowa zwiększy również możliwości reklamodawców w zakresie interakcji z odbiorcami na wielu platformach. - powiedział James Gibbons, EVP General Manager UK, Ireland & ANZ w Discovery, UK.



Anita Kaźmierska