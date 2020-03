DoNotPay pozwala dzielić się hasłami do serwisów streamingowych

Firma DoNotPay stworzyła aplikację, która pozwala na udostępnienie danych logowania do serwisów streamingowych takich, jak Disney Plus czy Netflix.

Zdjęcie Serwis DoNotPay / fot. VentureBeat /materiał zewnętrzny

Aplikacja DoNotPay działa na zasadzie rozszerzenia dla przeglądarki Google Chrome. Po zalogowaniu się do serwisów streamingowych, program pozwala na udostępnienie danych do logowania do wybranych witryn. Specjalny link można wysłać do każdej osoby, a także poprosić o dostęp do konta w innej usłudze w zamian za nasz link.

Reklama

DoNotPay udostępnia dane logowania w postaci pliku cookie, który przechowywany jest na komputerze użytkownika - zarówno login, jak i hasło dostępu pozostają bezpieczne. Kiedy ktoś zaloguje się na udostępnione konto, będzie mógł korzystać z niego, jak z własnego profilu.

Twórcy aplikacji w rozmowie z serwisem VentureBeat zwracają uwagę, iż nie ma ograniczeń co do liczby osób, którym można udostępnić własne konta w serwisach streamingowych.