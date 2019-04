Dokumenty Google z lepszym wsparciem dla pakietu Office

Edycja dokumentów pochodzących bezpośrednio z pakietu Office w Dokumentach Google ma stać się prostsza. Użytkownicy będą mogli pracować w sposób bardziej komfortowy na wszystkich plikach.

Zdjęcie Google z nowymi funkcjami w Dokumentach /123RF/PICSEL

Do końca kwietnia 2019 roku Dokumenty Google mają doczekać się lepszej obsługi plików z rozszerzeniami pakietu Office, takimi jak doc, ppt, xls czy docx. Do tej pory użytkownicy musieli konwertować wybrane pliki do formatu macierzystego, aby móc komfortowo na nich pracować. To wszystko już nie będzie problemem.

Funkcja współpracy oraz wszystkie inne dotychczas dostępne dodatki w Dokumentach Google pozostaną bez zmian.

Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na wdrożenie wszystkich nowości.