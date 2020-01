"Dłoń Boga" na niebie nad Brazylią

Brazylijski portal De Olho no Cariri podzielił się ze swoimi czytelnikami fotografią niezwykłego zjawiska atmosferycznego. Mowa tu o podbijającej media społecznościowe formacji chmur przypominającej "Dłoń Boga" sięgającą w kierunku ziemi w geście pozdrowienia.

Zdjęcie Fenomen widoczny w miastach Asunción i Juazeirinho. Fot. De Olho no Cariri / innemedium /Innemedium.pl

To niesamowite zdjęcie przewija się w mediach społecznościowych w Brazylii i nie tylko. Zgodnie z dostępnymi informacjami, ten niezwykły fenomen był widoczny w miastach Asunción i Juazeirinho, leżących w regionie Paraíba Cariri. Niektórzy z obserwatorów uważają, że zarejestrowany fenomen to rzeczywisty znak od Boga, co biorąc pod uwagę że jest to dość religijne państwo, może wydawać się zrozumiałe.



Rzeczywistość jest jednak inna. To tak zwana pareidolia.

Tego typu niezwykłe formacje atmosferyczne stanowią jeden z lepszych przykładów zjawiska określanego jako pareidolia. Objawia się ono zachowaniem ludzkiego mózgu, który często na siłę doszukuje się znanych sobie kształtów (w tym przypadku ludzkiej dłoni) w przypadkowych strukturach. Zatem wydarzenie z Brazylii nie było niczym innym, jak chmurą o charakterystycznym kształcie.

Zdjęcie Przykład marsjańskiej "iluzji" - widzimy to, co chcemy zobaczyć / Innemedium.pl

Zjawisko to, jest dość popularne w przypadku obserwacji rzekomych humanoidów lub zwierząt na powierzchni Marsa. Wygląda na to, że obserwacja z Brazylii jest po prostu jednym z takich incydentów.