Amerykański gigant zdecydował, że europejscy użytkownicy otrzymają niewielką zniżkę na roczną subskrypcję platformy Disney+. Warunkiem jest złożenie zamówienia przed oficjalną premierą usługi.

Disney+, stosunkowo nowa platforma sVOD na rynku, już teraz może pochwalić się rewelacyjnymi wynikami. Usługa stała się bardzo popularna zaledwie trzy miesiące po oficjalnym starcie na terenie USA.

Od niedawna firma wysłała wiadomość e-mail do wszystkich osób zainteresowanych nadchodzącą premierą Disney + w Europie. Informuje w niej o szczegółach ograniczonej czasowo oferty i cenach w przypadku skorzystania ze zniżki. Obniża ona standardową opłatę roczną wynoszącą 69,99 EUR do 59,99 EUR. Oferta jest ważna tylko do 23 marca, a następnie ceny powrócą do standardowych stawek.

Niedawno firma poinformowała także, że baza treści dostępna na platformie Disney + może się różnić w zależności od kraju w którym funkcjonuje usługa.

Wojna na strumień wideo

Netflix ma obecnie około 167 mln abonentów, dominując nad pozostałymi serwisami wideo. Po piętach depcze mu Amazon ze swoją usługą Prime (150 mln abonentów), ale Prime oferuje znacznie więcej niż tylko filmy w formacie SVOD.

Potencjalnie największym konkurentem Netfliksa w Europie, a także Polsce, będą Disney+ (obecnie 29 mln abonentów, data polskiego startu nie jest znana) oraz HBO, przygotowujący się do startu nowej usługi - HBO Max.

Na tym nie koniec "inwazji" serwisów streamingowych - na rynku mamy jeszcze Hulu (dostępny w USA), Apple TV+, a do startu swoich usług przygotowują się m.in. NBC. Jednak ta oferta zapewne nigdy nie trafi do Europy.

Oficjalna data debiutu Disney+ w Polsce nie jest jeszcze znana.