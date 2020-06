Firma ogłosiła, że do 15 września, najnowsza usługa stremingowa amerykańskiego giganta zawita do kolejnych krajów w Europie. Niestety, Polski wciąż nie ma na tej liście.

Disney Plus to kolejna na rynku usługa SVOD oferująca dostęp do gigantycznej biblioteki filmów i programów telewizyjnych Disneya. Poza ogromną kolekcją zarówno współczesnych jak i klasycznych produkcji animowanych, Disney Plus oddaje nam także dostęp do najnowszych dzieł spod znaku Marvela czy Star Wars.

Wczoraj firma ogłosiła, że usługa zostanie wprowadzona do ośmiu kolejnych krajów europejskich. Od 15 września tego roku, Disney + będzie dostępne w Portugalii, Norwegii, Danii, Szwecji, Finlandii, Islandii, Belgii i Luksemburgu.

Pomimo, że na liście zapowiedzianych krajów brakuje na razie Polski, to obecność Disney Plus na naszym rynku jest niemal pewna. Niektóre z produkcji dostępnych w usłudze - jak chociażby popularny "Mandalorian" - już teraz posiada polskie napisy, a nawet dubbing.