Według „The Information”, The Walt Disney Company publicznie zaprezentuje swoją usługę SVOD, konkurenta dla Netfliksa, jeszcze w kwietniu., a Holandia będzie pierwszym krajem, gdzie rozpoczną się wewnętrzne testy, jeszcze przed oficjalnym startem Disney+ w Stanach Zjednoczonych przed końcem roku.

Zdjęcie Disney+ ma być konkurentem Netfliksa /materiały prasowe Netflix podniesie ceny w Polsce?

11 kwietnia Disney ma przedstawić swoje plany związane z usługą streamingową OTT. Testy Disney+ w Holandii miałyby na celu wyeliminowanie wszelkich niedociągnięć w serwisie, zanim zostanie oficjalnie zaprezentowany użytkownikom w USA. Oznaczałoby to, że Disney wyciągnął lekcję z technicznych problemów, które miały miejsce przy uruchomieniu w Wielkiej Brytanii w 2015 roku usługi streamingowej DisneyLife.

Reklama

Holandia byłaby dobrym rynkiem testowym, ponieważ kraj ten ma wysoki wskaźnik penetracji Internetu, a konsumenci chętnie korzystają z usług SVOD, takich jak Netflix i Videoland. Test miałyby odbyć się jeszcze przed startem Disney+ w Stanach Zjednoczonych.

Ponadto, jak podaje "The Information", firma rozważa, czy chce współpracować z dystrybutorami kablowymi i online, aby pomóc w szybszym dotarciu do usługi. Disney+ będzie zawierać treści takich wytwórni, jak Disney, Pixar, Marvel, Star Wars i National Geographic. J.P. Morgan mówi klientom, by spodziewali się, iż Disney+ ostatecznie zdobędzie 160 mln subskrybentów na całym świecie, czyli więcej niż 139 mln Netflixa.



Do ekipy Disney+ jako SVP Business Affairs dołączyła Tehmina Jaffer, pracująca dotychczas w Netflixie na stanowisku dyrektora ds. seriali własnej produkcji. Jaffer będzie odpowiedzialna za wszystkie aspekty strategii biznesowej, polityki i procedur dla zespołu ds. treści i marketingu.

Dodajmy, iż nowa usługa wideo na życzenie Disney+ prawdopodobnie będzie dostępna także w Polsce. Świadczy o tym uruchomienie polskiej wersji strony internetowej. Po wpisaniu w okienku przeglądarki adresu disneyplus.com, zostajemy przekierowani na preview.disneyplus.com/pl/. Z kolei tam można kliknąć w link "Chcę otrzymywać informacje o nowościach", by otrzymywać drogą elektroniczną oferty specjalne i aktualne wiadomości dotyczące Disney+ oraz innych produktów i usług z Grupy The Walt Disney Company.



Anita Kaźmierska