Platforma streamingowa Disney+ wystartuje już na początku listopada tego roku. Serwis w podstawowym abonamencie może zaoferować więcej od konkurencji.

Rynek serwisów streamingowych zaczyna przytłaczać. Wkrótce pojawi się na nim kolejna usługa, która dołączy do Amazona, Netflixa i HBO GO. Chodzi oczywiście o Disney+, serwis zapowiadany i kreujący się od wielu miesięcy na bezpośrednią, światową konkurencję dla Netflixa. Do sieci przedostały się nowe informacje wskazujące na to, czego możemy spodziewać w ramach podstawowego abonamentu. Na co można liczyć za 6,99 dolara (około 27 zł) miesięcznie?

CNET wskazuje na to, iż w ramach podstawowego abonamentu użytkownicy będą mogli skorzystać z maksymalnie siedmiu profili przypisanych do jednego konta oraz czterech osób odtwarzających multimedia jednocześnie - wszystko to w rozdzielczości 4K. Już sama opisywana cecha wygląda lepiej niż w przypadku Netflixa, który na początku 2019 roku podniósł opłaty za streaming oraz zastosował bardziej restrykcyjne przepisy w kontekście dzielenia się kontem. Zmiany przeprowadzone przez Netflixa miały według szefa serwisu spowodować spadek zainteresowania serwisem. Tego typu spadek spowolnił ogólne tempo rozwoju Netflixa i przyczynił się również do znaczącej obniżki cen akcji giganta multimedialnego.

Można spierać się, iż Netflix posiada bardziej rozbudowaną bibliotekę multimediów na start względem Disney+. Ostatnia z wymienionych platform wypełnia jednak swoje portfolio wieloma ekskluzywnymi produkcjami - serwis będzie także regularnie dodawał nowe treści, w krótszych interwałach niż ma to miejsce w przypadku konkurencji.

Oficjalny start Disney+ ma być planowany na 12 listopada 2019 roku. Pierwszym europejskim krajem, w którym zadebiutuje nowa usługa jest Holandia.

Cena? Początkowo usługa zostanie wyceniona na 6,99 dolarów miesięcznie lub 69,99 dolarów rocznie.



Obecnie nie wiadomo, ile trzeba będzie zapłacić za podstawowy abonament usługi na terenie Polski. Plotki mówiły o starcie dopiero na początku w 2021 roku.