Zaplanowana na 12 listopada data premiery platformy Disneya dotyczy jedynie trzech państw w tym tylko jednego z Europy. Teraz amerykański gigant uchylił rąbka tajemnicy na temat debiutu w kolejnych krajach starego kontynentu.

Disney Plus oficjalnie zadebiutuje już 12 listopada, jednak tylko w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Holandii. Niedługo później usługa ma trafić do Australii i Nowej Zelandii. Jak już wiadomo - reszta świata będzie musiała poczekać trochę dłużej.

Konkretnie do 31 marca. Wtedy fani Disneya otrzymają dostęp do platformy w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech i Hiszpanii. Co ciekawe, koncern zapewnił też, że niebawem zdradzi kolejne kraje w których pojawi się usługa.

Przypomnijmy, że Disney Plus ma zaoferować dostęp do gigantycznej biblioteki filmów i programów telewizyjnych Disneya. Ich lista obejmuje produkcje Walt Disney Studios, Walt Disney Animation Studios, Pixar Animation Studios, Fox, Disney Channel, ABC Family, Disney XD, Disney Junior, National Geographic, Marvel Studios i Star Wars.