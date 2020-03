Disney Plus ogranicza jakość materiałów

Amerykański gigant idzie w ślady innych serwisów sVOD i również obniża jakość przesyłania strumieniowego na czas zwiększonego popytu na internet.

Zdjęcie Disney+ dołącza do serwisów ograniczających jakość przesyłu danych /materiały prasowe

Epidemia koronawirusa i nakaz pozostania w domach przyczyniają się do nadmiernego wykorzystania internetu. Zgodnie z zaleceniem komisarza UE ds. rynku wewnętrznego Thierry’ego Bretona, największe platformy streamingowe i telekomunikacyjne ograniczają jakość przesyłania swoich materiałów by choć na chwilę odciążyć globalną sieć.

Do takich serwisów jak Netflix, Apple TV Plus czy YouTube, dołączył właśnie, całkiem niedawno debiutujący Disney Plus.

Kevin Mayer - dyrektor Disneya ds. konsumenckich poinformował, że w najbliższych dniach, firma będzie monitorować przeciążenie internetu i ściśle współpracować z dostawcami usług internetowych w celu dalszego zmniejszenia przepływności w razie potrzeby.