Disney Plus – ceny, dostępność i data premiery

Usługa Disney Plus to spore przedsięwzięcie, mogące namieszać na rynku usług streamingowych. Co o niej wiemy?

Zdjęcie Disney Plus /materiały prasowe

Mająca wystartować pod koniec tego roku platforma amerykańskiego giganta ma zaoferować dostęp do gigantycznej biblioteki filmów i programów telewizyjnych Disneya. Poza ogromną kolekcją zarówno współczesnych jak i klasycznych produkcji animowanych, Disney Plus ma zaoferować także dostęp do najnowszych dzieł spod znaku Marvela czy Star Wars.

Na niedawnej konferencji prasowej, reprezentacji Disneya udzielili najważniejszych informacji dotyczących startu, cen i rozwoju platformy. Dzięki temu wiemy, że usługa zadebiutuje w USA, Kanadzie i Holandii 12 listopada tego roku. Niedługo później bo 19 listopada z oferty Disney Plus skorzysta Australia i Nowa Zelandia. Na obecną chwilę nie wiadomo niestety nic na temat Polski innych państw.



Zdjęcie Disney Plus / materiały prasowe

Początkowo usługa zostanie wyceniona na 6,99 dolarów miesięcznie lub 69,99 dolarów rocznie. Ma to stanowić sporą konkurencje dla Netfliksa, który niedawno podniósł ceny abonamentu. Wiadomo też, że w zależności od kraju ceny mają się delikatnie różnić.

Platforma umożliwi nam dostęp do filmów poprzez przeglądarkę internetową zarówno na komputerach, konsolach jak i urządzeniach mobilnych.