Podczas analizy serialu The Mandalorian wyszło na to, iż Disney+ nie wykorzystuje technologii HDR do prezentacji materiału. Wszystko to pomimo zupełnie innego oznaczenia.

Zdjęcie Disney Plus i jego wielki hit - "The Mandalorian" /materiały prasowe

Redaktorzy portalu HDTVTest przyłapali firmę Disney ma oszukiwaniu w kontekście jakości materiału multimedialnego. Serial "The Mandalorian" mimo oznaczenia Dolby Vision / HDR10 nie wykorzystuje wspomnianej technologii w żadnym stopniu. Epizody serialu mają nie przekraczać bariery jasności na poziomie 200 nitów, przez co nie są w stanie pokazać pełnego potencjału technologii HDR. Domyślnie technologia jest w stanie emitować obraz o parametrach przekraczających nawet 700 nitów.

Mimo to "The Mandalorian" pobiera tyle energii, jak wtedy, kiedy wykorzystywałby on funkcję HDR.

Pozostaje mieć nadzieję, że Disney usprawni swoją platformę streamingową i odpowiednio zoptymalizuje wszystkie treści na niej dostępne.