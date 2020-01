Disney+ 24 marca zadebiutuje w kolejnych krajach europejskich

The Walt Disney Company potwierdziło start serwisu Disney+ w kolejnych krajach Europy. Coraz popularniejsza usługa wystartuje 24 marca w: Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji. Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Austrii i Szwajcarii. Jaka będzie miesięczna wysokość abonamentu?

The Walt Disney Company ustalił wysokość miesięcznego abonamentu na 6,99 euro, czyli około 29,61 zł. Roczny abonament wynosi 59,99 euro, w przeliczeniu na złotówki - około 254 zł, 21 zł miesięcznie.



W ofercie? To samo, co w dostępnych już w kilku krajach ofertach, filmy i produkcje autorstwa: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars i National Geographic. W tym potężna biblioteka filmów animowanych i hit ostatnich miesięcy, serial "The Mandalorian" osadzony w realiach "Gwiezdnych wojen". W sumie około 500 filmów i 7500 odcinków produkcji telewizyjnych.

Jak podaje serwis "The Verge", kolejny etap wdrażania Disney+ nastąpi latem - wtedy usługa trafi do krajów skandynawskich, Portugalii i Belgii. Co z naszą częścią Europy? Początkowo mówiło się o premierze w pierwszej połowie roku. Możliwe, że doczekamy się startu Disney+ jeszcze przed wrześniem. Cena? 29,99 zł za miesiąc - taka kwota pojawiła się jeszcze w listopadzie, w dniu debiutu usługi.



O tym, czy można oglądać Disney+ już teraz na terenie Polski, piszemy w tym materiale.