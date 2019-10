Discovery (właściciel m.in. TVN-u) i Cyfrowy Polsat podpisały umowę joint venture dotyczącą utworzenia wspólnej platformy OTT (serwisu streamingowego działającego na podobnej zasadzie jak np. Netflix) dostępnej na rynku polskim oraz na rynkach międzynarodowych

Nowy serwis zapewni widzom dostęp do polskich filmów, seriali, dokumentów, programów sportowych oraz rozrywkowych w jednym miejscu. W ofercie znajdzie się szeroki zakres lokalnych produkcji TVN, Polsatu, kontent zakupiony u zewnętrznych producentów, a także produkcje własne realizowane przez nowy podmiot.



"Dzisiaj widzowie oczekują łatwego dostępu do ulubionych programów w jednym miejscu. Nasz serwis będzie właśnie taką platformą umożliwiającą o każdej porze i w każdym miejscu oglądanie najbardziej popularnych seriali, filmów i programów skierowanych do polskiego odbiorcy" - mówi Kasia Kieli, Prezes i Dyrektor Zarządzająca Discovery w regionie EMEA.

W ciągu ostatnich kilku lat na całym świecie następuje proces agregowania treści, dzięki czemu powstały międzynarodowe serwisy OTT o globalnym zasięgu. Nadawcy także łączą swoje zasoby, tworząc komplementarne serwisy o lokalnym charakterze, uwzględniające specyficzne potrzeby i upodobania widzów. Discovery realizuje już tego typu przedsięwzięcie na rynku niemieckim.

Platforma będzie podmiotem niezależnym biznesowo. Jej skala powoduje, że będzie atrakcyjną ofertą zarówno dla producentów dostarczających polski i międzynarodowy kontent, jak i dla klientów reklamowych. Model biznesowy zakłada otwartą i powszechną dostępność serwisu dla każdego internauty. Platforma będzie otwarta na współpracę z różnymi dostawcami treści. Wspólne przedsięwzięcie zostanie uruchomione po uzyskaniu zgody regulatora. Początkowo będą oferowane usługi AVOD, w dalszej kolejności planowane jest włączenie usług w modelu SVOD.

Platformy Player.pl (należąca do TVN Discovery Polska) i Ipla.tv (należąca do Cyfrowego Polsatu) pozostaną dostępne dla widzów, a ich przyszły kształt będzie określony w najbliższym czasie.