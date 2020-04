Dezynfekcja klawiatury, komputera, myszki i słuchawek - jak to zrobić?

Jak prawidłowo dezynfekować nasz komputer, klawiaturę, słuchawki lub inny sprzęt komputerowy? Nie jest to trudne, ale wymaga odpowiednich substancji i zachowania kilku zasad.

Regularnie użytkowany sprzęt komputerowy z czasem może ulec zabrudzeniu. Często do zanieczyszczeń dochodzi również przez naszą nieuwagę. Na klawiaturę czy myszkę trafiają nie tylko pot lub fragmenty naskórka, ale także rozlane napoje, czy też okruszki jedzenia. W wyniku tego sprzęt komputerowy z czasem może stać się idealnym siedliskiem bakterii czy wirusów. Nasze dłonie regularnie mają kontakt z wyposażeniem komputera, a następnie z naszą twarzą. To szczególnie niebezpieczne w okresie aktualnej pandemii SARS-CoV-2.

Dezynfekcja sprzętu komputerowego

Decydując się na samodzielną dezynfekcję oraz czyszczenie sprzętu komputerowego w pierwszej kolejności należy wyposażyć się w odpowiednie środki i niezbędne do tego przedmioty. Potrzebne będą nam dostępne na rynku: detergent do czyszczenia elektroniki, alkohol izopropylowy, woda zdemineralizowana, wykałaczki, patyczki do uszu, ściereczka z mikrofibry, płaski pędzelek oraz sprężone powietrze. Przydatna może okazać się również niepotrzebna szczoteczka do zębów. “Przy pielęgnacji naszego sprzętu warto pamiętać o zastosowaniu odpowiednich środków. Do czyszczenia oraz dezynfekcji elektroniki nie wolno używać zwykłego alkoholu etylowego. W większości przypadków nie jest on obojętny dla czyszczonych powierzchni i może je uszkodzić. Najlepiej użyć do tego alkoholu izopropylowego, ale wcześniej należy rozcieńczyć go z wodą zdemineralizowaną w proporcjach 7:3" - radzi Michał Wróbel, project manager w firmie FIXIT, specjalizującej się w dostarczaniu usług opieki posprzedażowej producentom elektroniki oraz indywidualnym użytkownikom.

Jak prawidłowo dezynfekować sprzęt?

Na wstępie powinniśmy się upewnić, czy urządzenie, które zamierzamy wyczyścić nie jest pod napięciem, czy to sieciowym, czy też bateryjnym. Należy zatem w pierwszej kolejności odłączyć zasilanie od komputera, odłączyć urządzenie peryferyjne (mysz, klawiatura, pad) i wyjąć baterię, jeśli ją posiada. Przechodząc do czyszczenia warto użyć sprężonego powietrza, aby pozbyć się okruszków, które dostały się do urządzenia. To szczególnie przydatny zabieg, kiedy mamy do czynienia z klawiaturą. Pomocne mogą okazać się także wykałaczki, patyczki do uszu oraz pędzelek.

Po wykonaniu powyższych kroków należy skorzystać z odpowiedniego środka chemicznego. Do zwykłego czyszczenia sprzętu wystarczy jeden z wielu dostępnych na rynku preparatów do elektroniki. Jednak, gdy chcemy dodatkowo odkazić urządzenie, to należy użyć 70 procent roztworu izopropanolu. Wówczas powinniśmy nasączyć nim ściereczkę lub patyczek, a następnie przetrzeć obudowę, klawisze oraz ewentualnie dodatkowe przestrzenie, np. pomiędzy klawiszami.

Nieco inaczej przebiega pielęgnacja słuchawek. Muszle oraz pałąki należy oczyścić (podobnie jak w przypadku myszki oraz klawiatury) przecierając je delikatnie nasączoną ściereczką z mikrofibry. Natomiast nauszniki materiałowe możemy wyprać ręcznie. Jeżeli jednak są one skórzane, to powinniśmy użyć specjalnych środków do czyszczenia skóry.

Na co uważać?

Podczas dezynfekcji sprzętu komputerowego należy unikać kilku podstawowych błędów. Przykładowo, osobom, które nie są pewne swoich umiejętności - lepiej nie demontować klawiszy w celu dokładniejszego wyczyszczenia klawiatury, aby ich po prostu nie uszkodzić. Dodatkowo, wyzwaniem, któremu możemy nie podołać, może być ich ponowne zamontowanie.

Warto pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas korzystania ze środków chemicznych. Mimo, że niektóre urządzenia są bardzo odporne zarówno na wodę, jak i uszkodzenia mechaniczne, to nie należy zanurzać ich w preparacie, ani obficie ich spryskiwać. “Podczas czyszczenia sprzętu elektronicznego należy uważać, aby używany do tego roztwór nie dostał się do wnętrza urządzenia. Może to doprowadzić do uszkodzenia lub w szczególnych przypadkach, gdy nie zostanie odłączony od zasilania, do spięcia układów elektronicznych, a w skrajnych wypadkach porażenia prądem, jeżeli urządzenie ma zasilanie sieciowe 230V. Wystarczy niewielką ilość roztworu nanieść na ściereczkę i delikatnie przetrzeć powierzchnię wymagającą odświeżenia" - tłumaczy Michał Wróbel z FIXIT.