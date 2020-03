Firma SpaceX wykonała pierwszą deorbitację satelity konstelacji Starlink. Celem tej deorbitacji był prawdopodobnie test możliwości kończenia misji satelitów Starlink.

Zdjęcie Satelita Starlink /materiały prasowe

Pierwsza paczka satelitów Starlink została umieszczona na orbicie 24 maja 2019 roku. Podobnie jak w kolejnych czterech startach, w tym pierwszym locie na orbitę zostało wyniesionych 60 satelitów Starlink. W tym pierwszym locie część satelitów przeznaczono do testów - niektóre z nich nie zostały skierowane na planowaną orbitę operacyjną (550 km), zaś przynajmniej jeden przebywał na tej orbicie tylko przez pewien czas. Ten satelita nosi oznaczenie Starlink 1-46.

Reklama

Dwudziestego lutego 2020 roku doszło do deorbitacji satelity Starlink 1-46. Ten satelita wcześniej został wprowadzony na orbitę 550 km, po czym jego orbita została obniżona do ok 380-390 km, gdzie satelita przebywał przez kilka miesięcy. Od grudnia 2019 obserwowano serię manewrów orbitalnych Starlinka 1-46, aż wreszcie satelita spłonął w atmosferze. Ostatnia zanotowana orbita tego satelity miała wysokość około 180 km.



Jest prawdopodobne, że firma SpaceX na tym satelicie testowała możliwości sprowadzenia satelitów Starlink z operacyjnej orbity. Jest to ważna kwestia, gdyż większa liczba satelitów będzie z pewnością wymagać częstszych manewrów w celu omijania kolizji z innymi satelitami (w tym satelitami innych konstelacji!), śmieciami kosmicznymi oraz obiektami, które same nie są w stanie manewrować (np. satelity typu CubeSat). Brak koordynacji działań - oraz brak decyzji o wykonaniu manewru - może jeszcze bardziej podnieść ryzyko kolejnej kolizji na orbicie.



Wideo youtube

Czy SpaceX przeprowadzi kolejne manewry i deorbitacje swoich satelitów Starlink? Wydaje się to być prawdopodobne. Możliwe jest m.in. “szybkie" sprowadzenie z orbity, sprowadzenie na niższą orbitę (np 300 km) i “pozostawienie" oraz seria podwyższeń i obniżeń orbity.

(PFA, Tw)