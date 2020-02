Delta wyda miliard dolarów, aby uzyskać neutralność węglową

Delta Airlines poinformowało, iż zostanie pierwszą linią lotniczą, która będzie neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Przedsiębiorstwo przeznaczy na ten cel miliard dolarów.

Zdjęcie Delta Airlines /AFP

Delta ma zamiar wydać miliard dolarów na przestrzeni 10 lat, aby stać się neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla. Firma zainwestuje w technologie oraz projekty przybliżające ją do tego celu. Amerykańska korporacja zbada również możliwości usuwania emisyjności za pośrednictwem wielu metod.

Reklama

Zmiany dotkną także same operacje lotnicze. Delta chce skupić się na ich poprawie oraz na zmniejszeniu masy wykorzystywanego paliwa do wszystkich przelotów. Nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce.

Pierwsze efekty mamy zobaczyć do końca 2020 roku.