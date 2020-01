Dell prezentuje nowe modele laptopów z serii Latitude i XPS

Marka Dell zaprezentowała najnowsze modele laptopów Latitude i XPS. Urządzenia wykorzystują sztuczną inteligencję, są gotowe na łączność 5G oraz wyróżniają się oryginalnym wzornictwem.

Zdjęcie Dell Latitude 9510 /materiały prasowe

Dell przedstawił komputery serii Latitude 9000 ― najwyższej klasy laptopy dla osób spędzających dużo czasu w podróży.

Latitude 9510 to najmniejszy i najlżejszy na świecie komercyjny 15-calowy komputer PC . Choć został wyposażony w ekran o przekątnej 15 cali, ma takie same wymiary, jak większość laptopów 14-calowych. Ważący niespełna 1,5 kg komputer z łatwością zmieści się nawet w niewielkiej torbie. Nie jest więc dużym obciążeniem w podróży, zwłaszcza że nie wymaga zabierania dodatkowych ładowarek, adapterów czy głośników potrzebnych podczas pracy. Pracownik, który ma do dyspozycji większy ekran, najszybszą łączność Wi-Fi 6 i technologię szerokopasmową 5G , może efektywnie pracować praktycznie z każdego miejsca na świecie.

Anteny 5G są wbudowane w głośniki, dzięki czemu nie wpływają na rozmiar i wygląd wyświetlacza InfinityEdge. Wentylator z łopatkami z włókna węglowego oraz podwójne przewody odprowadzające ciepło sprawiają, że urządzenie nie nagrzewa się. Komputer Latitude 9510 posiada certyfikat Project Athena. Jest wyposażony w procesory Intel Core i7 nawet dziesiątej generacji oraz technologię vPro. Zamknięty w obudowie z frezowanego aluminium ze szlifowanymi krawędziami, spełnia oczekiwania profesjonalistów, dla których liczy się nie tylko wydajność, lecz również dobry styl i design.

Latitude 9510, wyposażony jest w pierwszą na świecie zautomatyzowaną technologię, opartą na sztucznej inteligencji. Pracujące w tle nowe oprogramowanie Dell Optimizer zwiększa wydajność urządzenia.

Laptopy Latitude, podobnie jak wszystkie urządzenia firmy Dell klasy Trusted Devices, są najbezpieczniejszymi komercyjnymi komputerami PC dostępnymi na rynku. Korzystające z nich firmy mają więc pewność, że ich sprzęt jest bezpieczny na wszystkich poziomach urządzenia i oprogramowania.

Zdjęcie Dell XPS 13 / materiały prasowe

Dell zaprezentował także swój nowy komputer XPS 13 - wyposażony w wyświetlacz, szeroką klawiaturę, powiększony touchpad i mechanizm umożliwiający otwarcie jedną ręką, stanowi udane połączenie estetyki i funkcjonalności. W produkcji komputera wykorzystano takie materiały, jak frezowane aluminium, włókno węglowe, tkanina z włókna szklanego oraz hartowane szkło Corning Gorilla. Dzięki temu urządzenie charakteryzuje się niezwykłą trwałością, mimo niewielkiej wagi.

Z myślą o użytkownikach, którym zależy na maksymalnym wykorzystaniu powierzchni monitora, Dell zastosował w komputerze XPS 13 technologię InfinityEdge, która sprawia, że ekran praktycznie nie ma ramek, a XPS 13 jest mniejszy i cieńszy niż modele produkowane wcześniej. Nowy wyświetlacz InfinityEdge 16:10 jest o 6,8% większy (sięga do wszystkich czterech krawędzi) i ma o 25% większą jasność od poprzednich modeli. Dzięki zwiększonej powierzchni, ekran sprawdza się zarówno w pracy podczas wykonywania wielu zadań jednocześnie, jak i w trakcie oglądania najnowszych hitów kinowych. Nowy model, podobnie jak poprzednie, zawiera 13,4-calowy wyświetlacz w 11-calowej obudowie, która bez problemu mieści się na tacy w samolocie.

Laptop XPS 13, który otrzymał certyfikat Projektu Athena, został wyposażony w mobilne procesory Gen Intel Core 10nm dziesiątej generacji i może pracować bez ładowania nawet przez 19 godzin.