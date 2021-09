„DEFENCE24DAY & SOFEAST” - wiodąca konferencja branży obronnej i sektora bezpieczeństwa

Przedsięwzięcie, odbywające się pod patronatami honorowymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministra Aktywów Państwowych oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jest przestrzenią do międzynarodowej dyskusji z decydentami politycznymi, najwyższej rangi dowódcami, analitykami, ekspertami, a także sektorem badań i rozwoju oraz stroną przemysłową. Wydarzenie ma na celu zapoczątkowanie poważnych debat w krajowym i międzynarodowym gronie ekspertów, na najważniejsze tematy współpracy krajów sojuszniczych, w szczególności ponoszących odpowiedzialność za wschodnią flankę NATO.

Reklama

Tegorocznej III edycji "Defence24 Day" równolegle towarzyszyć będzie Międzynarodowa konferencja naukowa i wystawa SOFEAST (Special Operations Forces East). Nazwa wydarzenia - SOFEAST - odnosi się do zagadnienia sił operacji specjalnych, czyli SOF, identyfikowanych nieco szerzej niż tylko Wojska Specjalne. To również działania policyjnych jednostek kontrterrorystycznych oraz jednostek specjalnych resortów spraw wewnętrznych i służb specjalnych. Druga część - EAST - to skrót odnoszący się zarówno do obszaru Europy Środkowej i Wschodniej, jak i Wschodniej Flanki NATO.

Wydarzeniu towarzyszy uroczysta Gala konferencji Defence24Day, podczas której odbędzie się aukcja charytatywna organizowana wspólnie z Fundacją Dorastaj z Nami, z której dochód będzie przeznaczony na rzecz dzieci żołnierzy i funkcjonariuszy poległych lub poszkodowanych na służbie.

Honorowy Patronat nad Defence24Day & SOFEAST objął ostatni żyjący Cichociemny - mjr Aleksander Tarnawski, ps. "Upłaz".