Firma DeepSpeed po udanej kampanii finansowania społecznościowego będzie w stanie rozwijać silnik elektryczny o mocy 500 kW. Trafi on do łodzi roboczych oraz statków dalekiego zasięgu.

Zdjęcie DeepSpeed opracowuje silnik elektryczny dla łodzi i statków /materiały prasowe

Jak donosi serwis Plugboats, nowy silnik DeepSpeed miałby posiadać moc 500kW oraz moment obrotowy 1500 Nm - odpowiada to szczytowej mocy około 780 koni mechanicznych. Mniejszy, ale wciąż mocny silnik oznaczony jako DS420 będzie posiadał z kolei moc na poziomie 220 kW z momentem obrotowym 560 nM oraz około 420 koni mechanicznych. Oba modele przeznaczone dla łodzi i statków zostaną zaprezentowane jeszcze w 2021 roku.

Kampania finansowania społecznościowego w grudniu 2020 roku pozwoliła firmie DeepSpeed zebrać około 2,9 miliona euro w 17 dni - dzięki temu firma była w stanie zatrudnić także 5 nowych inżynierów oraz projektantów.

DeepSpeed koncentruje się obecnie na rozwoju silników do statków oraz łodzi roboczych - długoterminowym celem firmy jest jednak skonstruowanie napędu hybrydowego, który będzie zawierał modułowy system akumulatorów litowo-jonowych, panele słoneczne, silnik diesla oraz szereg innych dysz. Wszystkie z nich mają być kontrolowane za pośrednictwem jednego sprzętu typu "smartbox".

Badania DeepSpeed pokazały, iż silniki marki stają się bardziej wydajne przy większych prędkościach. Im szybciej płynie łódź, tym więcej wody wtłaczane jest do układu napędowego, co zwiększa jego ogólną wydajność. Napęd ten można także zoptymalizować do różnych typów łodzi.

Ambitne plany DeepSpeed mogą pomóc zelektryfikować i zrewolucjonizować branżę transportu morskiego.

