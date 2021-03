Deepfake z Tomem Cruisem hitem internetu

Na TikToku pojawiły się filmy przedstawiającego fałszywego Toma Cruise’a. Kontrowersyjne materiały obejrzano do tej pory ponad 11 milionów razy, a fakt ich istnienia rozbudził na nowo dyskusję dotyczącą technologii deepfake.

Zdjęcie Zrzut ekranu z Deep Tom Cruise /YouTube MyHeritage DeepNostalgia – narzędzie, które potrafi ”ożywić” zmarłych

Wszystko zaczęło się kilka dni temu, gdy na TikToku zadebiutowało wideo ukazujące Toma Cruise’a grającego w golfa. Słynny aktor w charakterystyczny dla siebie sposób wypowiedział kilka słów, a następnie wykonał zamach kijem. Nagranie podsumował zdaniem: "Jeśli podoba ci się to, co widzisz, poczekaj co będzie dalej".

W kolejnych materiałach ponownie pojawiła się twarz gwiazdy filmowej. Tym razem bohater potyka się w zabawny sposób i opowiada dosyć chaotyczną historię o spotkaniu z Michaiłem Gorbaczowem. Na ostatnim z opublikowanych filmów, widać Cruise’a wykonującego magiczną sztuczkę z monetą.

Wideo youtube

W komentarzach niemal natychmiast wybuchła gorąca dyskusja. Podczas gdy wielu użytkowników z góry założyło, że to faktycznie sam Tom Cruise dołączył do TikToka, nie brakowało także słów rozsądku, jasno sugerujących, że nagrania są zwykłym oszustwem. Drugą wersję potwierdziła ponadto nazwa kontrowersyjnego profilu - "deeptomcruise", która wyraźnie wskazuje na wykorzystanie algorytmów Deepfake.

Deepfake to technologia, która zastosowana wraz z cyfrową modulacją głosu pozwala na generowanie realistycznych, łudząco podobnych do oryginału postaci. - Najnowocześniejsze algorytmy sztucznej inteligencji potrzebują zaledwie jednego zdjęcia i jedynie 5-sekundowej próbki głosu, aby móc wygenerować niemalże identyczny hologram, którego odróżnienie od pierwowzoru, bez użycia specjalistycznych metod, jest praktycznie niemożliwe.

Choć nie wiadomo kto konkretnie stoi za fałszywym profilem na TikToku, główny ślad prowadzi do fikcyjnego konta na Twitterze o nazwie Deep Tom Cruise (Parody), które powstało już w 2018 roku. Dlaczego autor dopiero teraz zdecydował się na publikacje filmów? Trudno stwierdzić. Warto jednak zauważyć, że fakt ich istnienia na nowo rozbudził dyskusję dotyczącą etyki wykorzystywania wspomnianej technologii.

Zdjęcie Deep Tom Cruise (Parody) / Twitter

Sztuczna inteligencja to przyszłość, jednak, gdy znajdzie się w nieodpowiednich rękach, może stanowić poważne zagrożenie. Zjawisko Deepfake jest tego doskonałym przykładem, bo przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji z powodzeniem można manipulować wyodrębnionymi grupami, dyskredytować poszczególne osoby czy nawet decydować o przebiegu wyborów lub powstawaniu konfliktów zbrojnych o skali globalnej.

Platforma TikTok już teraz poinformowała, że usunie wszelkie fałszywe profile oraz materiały wprowadzające użytkowników w błąd.