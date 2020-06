Decathlon - czy dane klientów mogły wyciec?

Serwis Decathlon rozesłał wiadomość do wybranych użytkowników. Okazało się, iż sklep padł ofiarą wycieku danych. Które informacje mogły trafić w niepowołane ręce?

Zdjęcie Decathlon potwierdził wyciek danych /123RF/PICSEL

Według komunikatu wysłanego przez Decathlon, 27 kwietnia 2020 roku doszło do nieuprawnionego zalogowania się do systemu podwykonawcy Decathlon. Osoby nieuprawnione miały wygenerować raport działań sklepu za okres od 23 lutego do 24 kwietnia 2020 roku. Nie wiadomo obecnie czy dane pozyskane przez osoby nieuprawnione zostały w jakikolwiek sposób wykorzystane - czytamy w serwisie Niebezpiecznik.pl.

Reklama

Informacje użytkowników, które trafiły w niepowołane ręce to numer telefonu, numer zamówienia złożonego w sklepie oraz kod potrzebny do odbioru zakupów w sklepie Decathlon. Raport miał nie zawierać żadnych innych danych osobowych na temat użytkowników.

Firma poinformowała także, iż podjęła odpowiednie kroki w kontekście opisywanego incydentu i jest w trakcie śledztwa związanego z całą sytuacją.