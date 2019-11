Darmowe dostawy kurierem w Allegro Smart!

Na początku tygodnia promocji Black Week i tuż przed zakupami świątecznymi Allegro udostępnia przesyłki kurierskie w ramach Allegro. Każdy używający Allegro Smart!, może od dziś korzystać z dostawy kurierem bez żadnych dodatkowych opłat.

Zdjęcie /materiały promocyjne

- Wprowadzamy darmowego kuriera i spodziewamy się, że w ten sposób zachęcimy do zakupów na Allegro nowych a obecni będą kupować więcej, korzystając z nowej usługi - mówi Francois Nuyts, CEO Allegro

Allegro Smart! jest dostępny w dwóch wersjach: rocznej za 49 zł i miesięcznej za 8,99 zł. W każdej z nich klienci mogą bezpłatnie testować usługę przez 30 dni. W każdym wariancie bezpłatne dostawy - zarówno kurierem jak i do sieci 20 000 punktów odbioru w placówkach Poczty Polskiej, na stacjach Orlen, w kioskach Ruch, w sklepach Żabka oraz w automatach paczkowych Biedronki i InPostu - są nielimitowane. Minimalna wartość jednorazowego zamówienia to 100 zł w dla darmowej dostawy kurierem i 40 zł dla dostaw do punktu. Usługa obejmuje także bezpłatne zwroty.

Allegro stworzyło cały system usług i narzędzi, z wiodącym Allegro Smart!, aby wspierać biznes sprzedawców. Osoby oferujące Allegro Smart! odnotowały od wprowadzenia usługi wzrost liczby transakcji o 37%, podczas gdy sprzedawcy nie oferujący opcji Smart! zwiększyli liczbę transakcji o 16%.

Od uruchomienia usługi w sierpniu 2018 roku liczba ofert objętych Allegro Smart! wzrosła o 113%. Klienci mogą teraz wybierać spośród 62 milionów ofert z tą opcją, w tym m.in. ok. 14 milionów w kategorii Motoryzacja, 12 milionów w Książkach, 11 milionów w Elektronice, 7 milionów w Modzie i 2 milionów w kategorii Dziecko.



Oferty z dostawą kurierem w ramach Allegro Smart! będą oznaczone specjalną etykietą pozwalającą klientom łatwo je odnaleźć.