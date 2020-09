Kiedyś nawigacją była fizyczna mapa, a później – specjalne urządzenie zamontowane na desce rozdzielczej. Wciąż samodzielne nawigacje są dostępne i wiele osób je kupuje, natomiast w większości przypadków wystarczy nam to narzędzie, które posiadamy w swojej kieszeni, czyli smartfon. Nawigacji na smartfony jest mnóstwo, ale część z nich jest mało dokładna bądź naszpikowana reklamami, zwłaszcza, jeśli chodzi o te darmowe. W takim razie która darmowa nawigacja na Androida jest najlepsza?

Waze

Bardzo ciekawą i przez wielu uważanych za lepszą alternatywą dla Google Maps jest Waze (aczkolwiek trzeba wskazać, że właścicielem Waze jest... Google właśnie). Zwłaszcza, jeśli poruszamy się po zatłoczonym i obcym mieście. Warto wspomnieć, że Waze współpracuje z Android Auto, świetnie więc nadaje się do samochodu, a także m.in. ze Spotify.

Jest to aplikacja bazująca na danych pozyskanych od użytkowników, wskazująca nie tylko drogę, którą powinniśmy jechać, ale także wszelkiego rodzaju korki, remonty, fotoradary, policję, zamknięte trasy, a nawet ceny na stacjach paliw czy jakiekolwiek inne informacje, którymi inni kierowcy zechcieli się podzielić. Z kolei mapy, z których Waze korzysta, to Open Street Maps, w wielu przypadkach dokładniejsze od tych stosowanych przez Google Maps.

Google Maps



Jeśli interesuje nas dobra darmowa nawigacja na Androida, nie musimy szukać daleko. Większość z nas ma ją bowiem domyślnie zainstalowaną na naszych smartfonach. Google Maps nie kosztuje ani złotówki, a jest aplikacją naprawdę nieźle rozbudowaną. Doprowadzi nas ona do celu na wiele sposobów - czy do pieszo, rowerowo, komunikacją miejską czy samochodem.

Powiadomi nas także, jeśli będziemy musieli liczyć się z korkami na trasie czy innymi utrudnieniami. Do tego od razu wyświetli nam najważniejsze informacje o dowolnym miejscu. Możemy za jej pomocą jeździć po całej Polsce, Europie, a w zasadzie to niemal po całym świecie. Jeśli obawiamy się, że zostaniemy w jakimś miejscu bez Internetu, możemy zawczasu ściągnąć mapę danego obszaru i później korzystać z niej bez problemu w trybie offline.

Nie każdy lubi Google Maps, ponieważ 1) to aplikacja od Google, 2) zdarza jej się wyprowadzać ludzi w pole. Nie da się jednak ukryć, że jak na swoją cenę (czyli cenę zerową) jest ona bardzo atrakcyjna i warto dać jej szansę.

Yanosik



Yanosik nie jest samą nawigacją, a bardzo rozbudowanym narzędziem dla kierowców. Jego najważniejszym działaniem jest nie samo doprowadzenie nas z punktu A do punktu B, ale sprawienie, abyśmy dojechali tam bez żadnego problemu. Możemy więc, dzięki informacjom od innych kierowców, dowiedzieć się o fotoradarach w danej okolicy, korkachm patrolach policji, kontrolach drogowych, wypadkach i opóźnieniach na trasie.

Są to funkcje, które, jak już wiemy, znajdują się też w innych aplikacjach, ale to one tutaj są elementem kluczowym, a nie dodatkiem, jak w powyżej omówionych nawigacjach. W ich względzie aplikacja ta sprawdza się więc świetnie.

Jeśli chodzi konkretnie o funkcję nawigacji, nie jest tutaj tak dobrze i wygodnie, jak u części konkurencji, ale też nie jest bardzo źle. Jeśli więc poruszamy się samochodem, zdecydowanie warto się nią zainteresować. Nawet, jeśli w zasadzie nawigacji w danym momencie nie potrzebujemy, ponieważ doskonale znamy daną trasę - może ona nas uratować na przykład przed mandatem.

HERE WeGo



HERE WeGo to aplikacja polecana przede wszystkim na dłuższe dystanse. Świetnie sprawdzi się także podczas podróży po mieście, w tym pieszych, ponieważ pozwala m.in. łatwo złapać taksówkę, natomiast jedną z jej największych zalet są mapy offline. Nie tylko Polski, ale też Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch, Kanady, Australii, a także ponad 100 innych państw.

Użytkownicy cenią ją także za prostotę obsługi, szybkość działania i wytaczanie kilku różnych tras, z których możemy sobie wybrać naszym zdaniem najlepszą. Nie jest to jednak nawigacja na Androida dla każdego - można jej zarzucić pewną “ubogość" w porównaniu do konkurencji (chociaż nie jest tragicznie - aplikacja wskazuje m.in. korki czy fotoradary), irytować może również brak możliwości ustawienia punktów pośrednik. Na długie trasy z punktu A do punktu B jest jednak często niezastąpiona.

Która darmowa nawigacja na Androida jest Waszym zdaniem najlepsza? Czy może jednak wolicie jakąś wersję płatną? Koniecznie dajcie znać w komentarzach!