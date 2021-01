Dane użytkowników serwisu randkowego trafiły do sieci

Znany haker udostępnił dane osobowe ponad 2,28 miliona użytkowników serwisu randkowego MeetMindful.

Zdjęcie Wyciekły dane serwisu MeetMindful /123RF/PICSEL

Dane z serwisu randkowego zostały udostępnione na publicznym forum hakerów i można je było pobrać bez żadnych opłat. Całość zawierała w sobie poufne informacje na temat zarejestrowanych użytkowników - takie, jak imiona i nazwiska, adresy, adresy e-mail oraz inne. Jako pierwszy o całej sprawie poinformował serwis ZDNet.

Dane, które wyciekły, to plik o rozmiarze 1,2 GB, który został udostępniony do bezpłatnego pobrania na publicznym forum hakerskim znanym z handlu przejętymi bazami danych. Skradzione informacje są tym, co początkowo podawali użytkownicy we wspomnianym serwisie randkowym.

Do wszystkich danych, które wyciekły można dołączyć także miasta, kody pocztowe, dane związane z ciałem, preferencje randkowe, stan cywilny, daty urodzenia, adresy IP czy hasła do kont z szyfrowaniem, a także tokeny uwierzytelniające do serwisu Facebook. Wiadomości pisane pomiędzy użytkownikami nie stały się przedmiotem wycieku.

MeetMindufl wie o całej sprawie i opublikowało ostrzeżenie na swojej stronie internetowej - serwis wysłał także wiadomość e-mail do wszystkich osób, których dotyczy wyciek.