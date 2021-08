Coraz więcej krajów decyduje się wprowadzić formę zachęty dla niezaszczepionych osób. Podczas gdy w Polsce ogromną popularnością cieszy się loteria szczepionkowa, amerykańskie miasto Waszyngton postanowiło rozdawać chętnym nastolatkom słuchawki bezprzewodowe firmy Apple - czytamy w serwisie AndroidAuthority.

Burmistrz stolicy Stanów Zjednoczonych ogłosił specjalny program motywacyjny, skierowany bezpośrednio do młodszych osób. Każdy nastolatek w przedziale wiekowym od 12. do 17. roku życia, może otrzymać darmowe słuchawki, w zamian za przyjęcie pierwszej dawki szczepionki. Warunkiem jest wykonanie zdjęcia w punkcie medycznym. W akcji mogą wziąć udział także uczniowie w wieku od 18 do 21 lat, jeśli są w trakcie przygotowania do matury.

Reklama

Słuchawki Apple AirPods, które są na terenie USA prawdziwym hitem sprzedaży zapewne mogą przyciągnąć wielu niezdecydowanych. Co jednak z osobami, które posiadają już wspomniane urządzenie? Specjalnie dla nich przygotowano możliwość wymiany sprzętu na kartę podarunkową o wartości 51 dolarów.