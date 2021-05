Twitter testuje nowe, płatne rozwiązania w ramach swojego serwisu. Ile trzeba będzie za nie zapłacić?

Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Oczekiwana usługa subskrypcji Twittera może mieć już swoją nazwę oraz cenę. Zauważono projekt oznaczony jako "Twitter Blue". Dostęp do niego miałby kosztować od 3 dolarów miesięcznie w górę. To mniej więcej 11 złotych. Co użytkownicy otrzymają w zamian?

Sama usługa Twitter Blue może zawierać w sobie wiele poziomów, które zapewniają dodatkowe funkcje. Droższa opcja może obejmować nawet uporządkowany, odświeżony interfejs. Oprócz tego będzie można także cofać wysłane tweety.

Ilość informacji oraz szczegółów na temat Twitter Blue jest na ten moment uboga. Nie wiadomo też, kiedy firma oficjalnie zdecyduje się wprowadzić nowe rozwiązanie do swojego portalu. Wiele osób jest przyzwyczajonych, że Twitter jest w pełni darmowy i nie wiadomo, jak zareagują one na potencjalnie wieści o wprowadzeniu dodatkowego abonamentu.

Nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać na więcej szczegółów. Te powinny pojawić się na przestrzeni najbliższych tygodni i miesięcy. Subskrypcja Twittera jest kolejnym krokiem firmy do monetyzacji swojej działalności.

