TikTok, aplikacja do tworzenia krótkich formatów wideo, pobrana przeszło dwa miliardy razy cieszy się coraz większą popularnością. Niestety, w ostatnich miesiącach w światowych mediach pojawiły się głosy wątpliwości co do bezpieczeństwa prywatnych danych użytkowników.

Zdjęcie Czy TikTok jest bezpieczny? Pojawia się coraz więcej wątpliwości... /123RF/PICSEL

W styczniu 2020 roku firma Check Point Research poinformowała o poważnych problemach dotyczących bezpieczeństwa TikToka, aplikacji popularnej głównie wśród młodszej części użytkowników urządzeń mobilnych. Eksperci ujawnili wiele luk w zabezpieczeniach, które umożliwiałyby atakującym przejęcie kont i manipulowanie ich zawartością, zmianę ustawień prywatności filmów czy przejęcie i ujawnienie danych osobowych użytkowników. Analitycy Check Pointa niezwłocznie poinformowali deweloperów TikToka o odkryciach, dzięki czemu udało się relatywnie szybko załatać wskazane podatności.



Jednak wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa zgłasza coraz to więcej organizacji. Wśród nich był m.in. Amazon, który po czasie wycofał się z zakazu używania aplikacji przez swoich pracowników oraz Wells Fargo, które ogłosiło trwały zakaz korzystania z TikToka.



Co więcej, w ciągu ostatnich kilku tygodni, gdy stosunki między USA i Chinami stały się wyjątkowo napięte, TikTok powrócił na światło dzienne jako cel administracji Trumpa. Jak informowali przedstawiciele Białego Domu, Stany Zjednoczone rozważają wprowadzenie zakazu korzystania aplikacji. Co ciekawe, równolegle donoszono, że Microsoft prowadzi rozmowy w sprawie zakupu aplikacji i jest skłonny wydać na to miliardy dolarów.



Niezależnie od polityki, rodzi się pytanie, czy informacje przechowywane przez TikTok są wystarczająco bezpieczne. Anonimowi hakerzy sugerują, że należy usunąć "to chińskie oprogramowanie szpiegujące".



Tymczasem podczas tego tygodniowej konferencji Black Hat, Roman Zaikin oraz Oded Vanunu z firmy Check Point przedstawią kulisy wykrycia luk bezpieczeństwa w aplikacji TikTok. Jak donoszą media, TikTok jest obecnie na celowniku organów rządowych USA oraz części krajów Europy Zachodniej. Również Ministerstwo Cyfryzacji bacznie przygląda się aplikacji, z której korzysta około 800 milionów użytkowników na całym świecie.



TikTok to również jedna z trzech najczęściej pobieranych aplikacji w Polsce (po Messengerze i WhatsAppie) z około 2,5 mln użytkowników, z czego ponad połowa jest w wieku 11-13 lat.