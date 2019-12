10 grudnia 1879 r. w Paryżu odnotowano rekordowo niską temperaturę powietrza dla tego miasta w całej historii obserwacji (od 1872 r.). Tego dnia w parku Monsouri temperatura spadła do -23,9 °C, a w gminie Saint-Mor-de-Fosse, która jest przedmieściami francuskiej stolicy, termometr wskazał -25,6 °C. Anomalia przyniosła lodowate powietrze z Syberii.

Obniżenie temperatury poniżej 0 °C w stolicy Francji jest uważane za poważne, a poniżej -10°C to dla Francuzów sytuacja ekstremalna. W takich warunkach służby socjalne miasta są mobilizowane, aby pomóc bezdomnym.

Średnia roczna temperatura w Paryżu wynosi 12,0 °C, a najzimniejszym miesiącem jest styczeń (+ 4,7 °C). Najgorętsze to lipiec i sierpień (+ 20 °C). Sezon zimowy 1879 - 1880 był najzimniejszym w historii obserwacji w stolicy Francji. Przez 73 kolejne dni, tj. od listopada 1879 r. do stycznia 1880 r. - średnia temperatura wynosiła -8 °C. Śnieg leżał 77 dni, ale dla Paryża była to katastrofa, zauważa Międzynarodowe Radio Francuskie (RFI), informując o wydarzeniach z tego okresu.

Pierwsze dwa tygodnie listopada 1879 r. były wyjątkowo zimne. Pierwszy śnieg pojawił się 20 listopada, a od 27 listopada nie topniał już po południu. W dniach 4 i 5 grudnia śnieg padał przez 30 godzin z rzędu. Reakcja Paryżan na ten śnieg była początkowo obojętna, a kiedy stało się jasne, że zimno nie odpuszcza, zaczęła się nawet niewielka panika.

Do usuwania śniegu zagoniono wszystkich bezrobotnych w Paryżu. Pojawiły się też na ulicach sanki, co było niezwykle innowacyjne. W tamtych czasach na Polach Elizejskich policzono pięć sań z dwudziestu wozów - była to jedna czwarta ówczesnego transportu publicznego. Po raz pierwszy wykorzystano sól do walki ze śniegiem i lodem. Mrożono siano, aby można było po nim pewnie chodzić, bez obawy, że upadnie się na twardy lód.

Pierwsze ocieplenie zanotowano po prawie miesiącu ciągłego mrozu, tj. 28 grudnia 1879 r. W ciągu dnia temperatura wzrosła o prawie 18 stopni, tj. od -15 °C do + 3 °C. W dniach 2 i 3 stycznia rozpoczęło się stopniowe ocieplenie. Lód na Sekwanie zaczął się topić. Zaczął się dryf lodowy, grożąc zalaniem miasta.