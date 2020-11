Czy można zagotować wodę za pomocą dłoni?

Pewien youtuber postanowił sprawdzić, czy jest w stanie doprowadzić do zagotowania płynu, korzystając z własnych dłoni. W tym celu przeprowadził szereg ciekawych eksperymentów.

Zdjęcie The Action Lab /YouTube

Kanał The Action Lab na platformie YouTube, słynie z publikacji wielu oryginalnych doświadczeń naukowych, często dotyczących naprawdę interesujących zagadnień. Autor rozwiązywał już m.in. zagadkę z wiecznie kręcącym się "bączkiem" znaną z filmu "Incepcja" czy próbował kontrolować ogień za pomocą ciała.

Tym razem postanowił on sprawdzić, czy jest możliwym zagotować wodę przy pomocy własnej dłoni. Jak wszyscy wiemy, woda do wrzenia potrzebuje źródła ciepła, jednakże youtuber nie ograniczył się do prostego zabiegu podgrzewania.

Przeprowadził on szereg eksperymentów, używając w trakcie nich tzw. "ręcznego bojlera" działającego na zasadzie zmiany gęstości powietrza, a nawet specjalnie wymyślonego słoika próżniowego. Za pomocą pompy elektrycznej ciśnienie nad wodą zmieniło się na tyle, że substancja zaczynała wrzeć bezpośrednio na rękach naukowca.

The Action Lab przeprowadził jeszcze jedno ciekawe doświadczenie, którego przebieg można zobaczyć na poniższym materiale wideo.