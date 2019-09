Czy Google śledzi użytkownik poprzez ukryte strony?

Jak informuje dziennik Financial Times, Google może śledzić użytkowników poprzez ukryte strony internetowe. Głównym oskarżycielem w tej sprawie ma być konkurencyjna przeglądarka Brave Browser.

Zdjęcie Tajne strony google to fakt? /123RF/PICSEL

Sprawę odkrył specjalista z firmy Brave - Johnny Ryan. Zauważył on, że jego dane zostały wystawione na sprzedaż w internetowym rynku Google Advertising Exchange. Informacje znalezione na giełdzie reklamowej należącej do giganta z Kalifornii zmusiły go do zagłębienia się w temacie co skutkowało odkryciem rzekomych, tajnych stron internetowych, śledzących i zapisujących działania użytkowników.

Informacje te przekazał następnie irlandzkim organom ochrony danych w celu przeprowadzenia wnikliwego dochodzenia.

Na odpowiedź rzecznika Google, nie trzeba było długo czekać. Stanowczo zaprzeczył on doniesieniom i zarzucił konkurencyjnej firmie działanie na szkodę spółki. Kto ma racje w tym sporze? Być może niebawem się dowiemy.