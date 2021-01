Czy Donald Trump powróci na Facebooka? Decyzja należy do nich

Facebook przekazał swojej radzie nadzorczej decyzję o przywróceniu konta byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Pierwotnie konto Trumpa zostało zawieszone na czas nieokreślony.

Zdjęcie Nie wiadomo czy konto Donalda Trumpa powróci na Facebooka /MANDEL NGAN /AFP

Facebook przekazał decyzję radzie nadzorczej o przywróceniu konta Donalda Trumpa. Pierwotnie konto zostało zawieszone po zamieszkach na amerykańskim Kapitolu - Facebook ogłosił wtedy, iż zablokuje Donalda Trumpa na wszystkich swoich platformach do 20 stycznia.

Specjalna jednostka Facebooka została powołana w 2020 roku i daje użytkownikom możliwość odwołania się do zarządu, dając tym samym szansę na zakwestionowanie decyzji dotyczących treści na portalu społecznościowym. Nie oznacza to jednak, że rada nadzorcza Facebooka będzie brać pod uwagę wszystkie odwołania. W tym przypadku wybiera ona sprawy, które mają znaczenie pod kątem wielkości oraz potencjału do kształtowania przyszłej polityki serwisu.

W ostatnich miesiącach spośród 20 tys. odwołań, rada Facebooka wybrała zaledwie sześć spraw do rozpatrzenia. Obecnie nie wiadomo, jak dokładnie będzie z kontem Donalda Trumpa. Decyzja ma zostać podjęta w ciągu najbliższych 87 dni.