​Czy da się zobaczyć profil nieznajomego na Facebooku? Jak zablokować profil dla nieznajomych na Fejsie?

Chcesz zobaczyć zdjęcia czy posty jakiejś osoby ale nie jesteś wśród jej znajomych? Ciekawi Cię, co wrzuca osoba, której dobrze nie znasz lub z którą pozostajesz w złych stosunkach, a więc nie możesz liczyć na przyjęcie do znajomych? Z pewnością zastanawiasz się, jak zobaczyć profil nieznajomego na Facebooku.

Poniżej wytłumaczymy, czy w ogóle jest możliwe, a także wyjaśnimy, jak zablokować profil dla nieznajomych, dla osób, które chciałyby zabezpieczyć swoją prywatność. Zapraszamy!

Jak zobaczyć profil nieznajomego na Facebooku i czy to w ogóle możliwe?



Jeśli chcemy zobaczyć profil nieznajomego na Facebooku, w zasadzie nie ma żadnej przeszkody. Jeśli mamy konto na tym portalu, wystarczy wpisać imię i nazwisko danej osoby w wyszukiwarkę na Facebooku i znaleźć ją na liście.

Jeśli zaś konta nie mamy, to możemy wpisać w wyszukiwarkę Google imię i nazwisko danej osoby + Facebook i być może ją znajdziemy, na przykład “Jan Kowalski Facebook".

Problem jednak w tym, że chociaż sam profil zawsze będzie widoczny, to praktycznie wszystkie jego elementy można zablokować do nieznajomych, w tym między innymi listę znajomych, zdjęcia, posty, datę urodzenia i nie tylko. Jeśli interesują nas te dane, mamy tak naprawdę tylko dwie opcje.

Możemy wysłać danej osobie zaproszenie do znajomych i liczyć, że zostanie przyjęte. Nawet, jeśli nie znamy jej dobrze, jest szansa, że zostaniemy przyjęci, zwłaszcza, jeśli mamy jakichś wspólnych znajomych. Jeśli jednak nie chcemy tego robić, ponieważ na przykład mamy złe relacje z daną osobą, jest drugi sposób.

Należy sprawdzić, czy posiadamy z daną osobą wspólnych znajomych, wchodząc na jej profil. Jeśli tak, to możemy po prostu poprosić któregoś ze wspólnych znajomych, aby pokazał nam zawartość jej profilu na swoim koncie.

To tak naprawdę wszystko, co możemy zrobić - nie ma żadnych innych sposobów, które umożliwiłyby nam uzyskanie dostępu do danych treści, jeśli są one oznaczone jako treści tylko dla znajomych.

Jak zablokować profil dla nieznajomych?



Poza tym, jak zobaczyć profil nieznajomego na Facebooku, możemy się też zastanawiać, jak uczynić nasz profil niewidocznym. Jak już wspomniano powyżej, nie da się zablokować na Facebooku całego profilu dla nieznajomych. Można za to poustawiać niemal wszystkie elementy (swoją datę urodzenia, posty, znajomych, zdjęcia i nie tylko) jako przeznaczone tylko dla znajomych bądź tylko dla nas.

Jeśli chodzi o posty, to należy kliknąć na trzy kropki w prawym górnym rogu posta, wybrać “Edytuj grupę odbiorców" i ustalić, dla kogo post ma być widoczny.

Profil zablokowany dla nieznajomych - podsumowanie



Jak widać, nie ma istnieją żadne tajemnicze sposoby czy triki, które pozwalają w pełni odpowiedzieć na pytanie, jak zobaczyć profil nieznajomego na Facebooku. Możemy podejrzeć profil każdej osoby w dowolnej chwili, ale, jeśli jakieś jego części są ustawione jako widoczne tylko dla znajomych, to opcje są ograniczone.

Możemy jedynie wysłać tej osobie zaproszenie (i mieć nadzieję, że zostanie ono zaakceptowane) lub ewentualnie możemy poprosić wspólnego znajomego o możliwość podejrzenia profilu z jego konta.