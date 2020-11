Czarny Piątek (Black Friday) - cyberprzestępcy czekają na okres wyprzedaży

Pandemia koronawirusa wyraźnie wpłynęła na globalny rynek sprzedaży detalicznej. Z uwagi na rosnące obostrzenia i zamknięcie wielu placówek, sklepy internetowe stały się preferowaną opcją zamówień. Niestety z tej okazji postanowili skorzystać cyberprzestępcy.

Zdjęcie Wyprzedaże to raj dla cyberprzestępców /materiały prasowe

W jednym ze swoich raportów Google informuje, że aż 75% klientów będzie w tym roku preferowało sprzedaż elektroniczną. Co więcej, w Polsce od 7 do 27 listopada zamknięte są galerie handlowe, co jeszcze bardziej zwiększa ruch w sklepach internetowych.

Reklama

Tymczasem już 27 listopada przypada znany na całym świecie dzień wielkich promocji - Czarny Piątek (Black Friday), a po nim, 29 listopada, następuje tzw. Cyfrowy Poniedziałek (Cyber Monday), kiedy dużymi zniżkami objęte są przede wszystkim urządzenia elektroniczne. Są to dni wyczekiwane nie tylko przez łowców okazji, ale również cyberprzestępców.

Już teraz wiadomo, że tegoroczny sezon zniżek przyniesie znacznie więcej kłopotów, niż poprzedni. Przez pandemię Covid-19 klienci częściej wybierają zakupy w sklepach internetowych, a dostępność wielu pożądanych produktów może być ograniczona. W rezultacie zarówno klienci, jak i sprzedawcy muszą uważać na oszustów, którzy za pośrednictwem fałszywych e-sklepów oferują produkty w podejrzanie niskich cenach, aby zwabić ofiary, wykraść ich wrażliwe dane i zarobić na popełnionych błędach. Wiele osób będzie płaciło za zakupy w internecie za pomocą kart płatniczych. Przed wybraniem tej metody warto jednak zastanowić się, kto może uzyskać dostęp do przekazanych danych. Czujność i zdrowy rozsądek to najlepszy sposób na unikanie takiego ryzyka.

Jak robić bezpieczne zakupy podczas sezonu wyprzedażowego?

Najlepszym sposobem na unikanie cyberzagrożeń podczas sezonu wyprzedażowego jest stosowanie zasad cyberhigieny i zdrowego rozsądku podczas zakupów online. Warto trzymać się zaufanych sprzedawców i korzystać raczej z kart kredytowych niż debetowych, ponieważ są bezpieczniejsze dzięki dodatkowym funkcjom ochrony przed oszustwami. Gdyby doszło do najgorszego, łatwiej będzie odzyskać pieniądze.

W okresie pandemii możliwość kupowania produktów, wysyłania prezentów i łączenia się z bliskimi za pomocą internetu jest niezwykle przydatna. Trzeba jednak zrozumieć, że te udogodnienia nie są wolne od ryzyka. Zamiast przedwcześnie ekscytować się wielkimi promocjami przy zakupach, lepiej poświęcić, szczególnie w tym roku, chwilę na ponowne zapoznanie się z najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Warto także podzielić się tą wiedzą ze swoimi znajomymi i członkami rodziny, zwłaszcza mniej obytymi z cyfrowym światem.