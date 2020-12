Cyberpunk 2077 - czy pójdzie na moim komputerze? Odpowiadamy

9 grudnia wieczorem to data premiery wyczekiwanego tytułu produkcji CD Projekt RED - Cyberpunk 2077. Postanowiliśmy sprawdzić, ile należy wydać na komputer, który umożliwi płynną rozgrywkę w ten fantastyczny tytuł.

Cyberpunk 2077 to jedna z najbardziej wyczekiwanych przez graczy produkcji tego roku. Kilkukrotnie przekładana gra została opracowana przez polskie studio CD Projekt RED, znane dotychczas z świetnej serii Wiedźmin.

Akcja gry Cyberpunk 2077 rozgrywa się w tętniącym życiem i technologią otwartym świecie wzmocnionych cybernetycznie ulicznych wojowników i błyskotliwych korpohakerów. Gracze kierować będą losami V - postaci stawiającej pierwsze kroki w Night City, najniebezpieczniejszym mieście przyszłości.

Polska premiera gry odbędzie się już 9 grudnia o godzinie 20:00. Nim to jednak nastąpi warto przyjrzeć się oficjalnym wymaganiom produkcji i sprawdzić, ile należy wydać na komputer, który umożliwi nam komfortową rozgrywkę.

Niedawno na oficjalnym koncie Cyberpunk 2077 pojawiła się aktualizacja wymagań pozwalających na zabawę w minimalnych, zalecanych oraz wysokich ustawieniach graficznych.

W każdym przypadku gra wymaga od graczy posiadania 64-bitowego systemu Windows 7 lub Windows 10. Niezależnie od ustawień graficznych, nasz komputer powinien także obsługiwać biblioteki DirectX 12. Pozostałe podzespoły mogą różnić się wydajnością oraz ceną.

Cyberpunk 2077 - ustawienia minimalne



Zatem, jeśli do zabawy nie potrzebujemy wodotrysków graficznych i chcemy w miarę komfortowo zagłębić się w samą fabułę gry, wystarczy nam procesor Intel Core i5-3570K lub AMD FX8310, 8 GB pamięci RAM, dysk HDD o pojemności przynajmniej 70 GB, a także karta graficzna na poziomie modelu GeForce GTX 780 3 GB lub Radeon RX 470. Za komputer wyposażony w takie podzespoły z uwzględnieniem obudowy, niedrogiego zasilacza i taniej płyty głównej, będziemy musieli zapłacić ok 2000 zł. To niewiele, biorąc pod uwagę, że tak wyposażony sprzęt nie będzie musiał się ograniczać do jedynie jednego Cyberpunka.

Cyberpunk 2077 - niezła grafika



Nieco drożej wypada już dobór sprzętu w przypadku chęci zagrania na zalecanych ustawieniach graficznych. W tym przypadku powinniśmy się zaopatrzyć w procesor na poziomie Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G, 12 GB pamięci RAM oraz 6GB kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1660 Super lub AMD Radeon RX 590. Kosz całego komputera, opartego na takich podzespołach z łatwością może przekroczyć 3000 złotych - w zależności od źródła. Jeśli zależy nam na oszczędnościach, warto poprzeglądać serwisy aukcyjne, gdzie można natrafić na wiele gotowych zestawów w dobrych cenach.

Cyberpunk 2077 - najlepsza grafika



Oczywiście zawsze możemy zaszaleć i pokusić się o sprzęt, który uciągnie Cyberpunka 2077 nawet na wysokich ustawieniach. Tutaj jednak musimy być świadomi sporych wydatków, bowiem gra polskiego studia potrafi pokazać wiele - ale też wiele wymaga. Do zabawy na tym poziomie, producent zaleca procesor na poziomie modeli Intel Core i7-4790 lub AMD Ryzen 3 3200G, 12 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną z pułapu GeForce’a RTX 2060 lub Radeona RX 5700 XT. Koszt takiego komputera w zależności od pozostałych podzespołów może dochodzić do kwoty nawet 5000 zł.

To dużo, ale patrząc na screeny zaprezentowane do tej pory nie dziwi fakt, że gra potrzebuje wydajnego sprzętu.

Cyberpunk 2077 - skąd go pobrać?



Gra będzie dostępna w wersji cyfrowej w kilku miejscach, polscy twórcy zachęcają do korzystania z platformy GOG.com, ich własnego cyfrowego sklepu. Cena Cyberpunk 2077 wynosi 199 zł