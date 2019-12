Amerykańska stacja telewizyjna KHQ-TV została zaatakowana przez cyberprzestępców. W wyniku ataku oprogramowanie odpowiadające za przygotowanie lokalnych wiadomości przestało działać, paraliżując tym samym pracę dziennikarzy. Jak zauważa ekspert z ESET, to kolejny w tym roku atak skierowany na stację telewizyjną.

Zdjęcie . /123RF/PICSEL

Jak informuje portal The Spokesman-Review, do ataku na stację KHQ-TV, będącą lokalnym oddziałem NBC w Waszyngtonie, w stanie Montana, doszło w nocy z 8 na 9 grudnia tuż przed emisją porannych wiadomości. W wyniku ataku oprogramowanie, który służy przygotowaniu serwisu informacyjnego (treści, jak i emisji grafik widocznych na ekranie telewizora), zostało całkowicie wyłączone. Dziennikarze KHQ-TV zostali zmuszeni korzystać wyłącznie z prostych programów tekstowych do przygotowywania emitowanych przez stację programów.

Jak zauważa Kamil Sadkowski, starszy analityk zagrożeń w ESET, nie tylko branże finansowe, medyczne czy przemysłowe dotykane są cyberatakami. Na celowniku hakerów coraz częściej pojawiają się również przemysły medialne, jak i stacje telewizyjne.

- Tylko w tym roku doszło do co najmniej dwóch innych ataków wymierzonych w przemysł medialny. Ofiarą sierpniowego ataku była gruzińska stacja Pirveli, której systemy oraz sieci zostały sparaliżowane, uniemożliwiając emisję programów. Z kolei w maju, podczas transmisji online półfinałów Eurowizji, hakerzy wyemitowali na stronie nadawcy dwuminutowy film ostrzegający przed rzekomym atakiem rakietowym na Tel Aviv - komentuje Sadkowski.

Jak zauważa ekspert z ESET, ataki skierowane na media mogą doprowadzić do dezinformacji, rozprzestrzeniania się nieprawdziwych wiadomości, czy nawet, jak w przypadku zakłócenia transmisji Eurowizji przez hakerów, mogą usiłować wywołać panikę pośród widzów. Do takiego scenariusza w przypadku ataku na KHQ-TV nie doszło. Jak informują dziennikarze z The Spokesman-Review, cyberatak został zgłoszony FBI. Na chwilę obecną nie wiadomo, jak długo potrwa odzyskiwanie oprogramowania oraz danych z wykonanych kopii zapasowych.