Creative SXFI Theater- bezprzewodowe słuchawki do filmów i gier

Creative wprowadza na rynek bezprzewodowe słuchawki Creative SXFI Theater. Najnowszy model słuchawek Creative charakteryzuje się holograficznym dźwiękiem Super X-Fi.

Zdjęcie Creative SXFI Theater /materiały prasowe

Bezprzewodowe słuchawki Creative SXFI THEATER zostały stworzone z myślą o miłośnikach kina. Słuchawki SXFI THEATER to coś znacznie więcej niż zwykłe słuchawki Surround 3D. Najnowszy model oferuje odtwarzanie dźwięku holograficznego. Kinowy dźwięk w słuchawkach Creative SFXI THEATRE generowany jest przez neodymowe przetworniki o średnicy 50 mm.

Wszelkie przyciski funkcyjne znalazły się na obu muszlach, dzięki czemu do sterowania słuchawkami nie potrzebne są dodatkowe urządzenia. Kabłąk słuchawek Creative SFXI THEATRE pokryto miękką skórą proteinową.

Creative SXFI THEATRE oferują proces personalizacji dźwięku przy pomocy technologii Super X-FI. Na czym to polega? Technologia Super X-Fi mapuje kształt głowy i uszu, dzięki czemu dźwięk jest dostosowywany indywidualnie do użytkownika. Technologia Super X-Fi personalizuje wrażenia dźwiękowe w oparciu o to jak słyszymy dźwięk, by doświadczenia płynące z odtwarzania dźwięku były jak najbardziej realistyczne. Do procesu personalizacji przy pomocy technologii Super X-Fi wystarczą trzy zdjęcia twarzy i uszu (więcej informacji w naszym teście poprzednich słuchawek z tą technologią).

Z modelu mogą korzystać również gracze, ponieważ w zestawie znajduje się odłączany mikrofon, który został zaprojektowany do jak najlepszej i wyraźniej komunikacji między członkami drużyny.

SXFI THEATRE wykorzystują bezprzewodową technologię 2,4 GHz, czyli możemy korzystać z nich bez konieczności użycia kabli. Wszystko to jest możliwe dzięki bezprzewodowemu kluczowi USB z wbudowanym układem UltraDSP obsługującym technologię Super X-Fi oraz zastrzeżoną technologię cyfrowej transmisji dźwięku.

Słuchawki mogą działać również w trybie pasywnym, ponieważ w zestawie umieszczony został klasyczny kabel AUX-in 3,5 mm. Dzięki takiemu rozwiązaniu będziemy mogli korzystać z Creative SFXI THEATRE na urządzeniach bez portu USB. W tym przypadku nie mamy jednak możliwości korzystania z technologii Super X-Fi.

Słuchawki Creative SFXI THEATRE kompatybilne są z komputerami PC, MAC, konsolą PlayStation 4 oraz Nintendo Switch. Model SFXI THEATRE został również wyposażony w pełni personalizowane podświetlenie LED RGB. Dzięki mobilnej aplikacji dostępnej na urządzenia z systemem Google Android i Apple iOS możemy zmieniać kolor pierścieni świetlnych.

Producent w modelu SFXI THEATRE wykorzystał pojemny akumulator, który wytrzyma nawet 30 godzin nieustannej pracy!

Bezprzewodowe słuchawki Creative SFXI THEATRE dostępne są w cenie 849 złotych.