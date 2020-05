Creative ChatMax HS-720 - do zdalnej pracy i rozrywki

Creative wprowadził do sprzedaży słuchawki ChatMax HS-720, wszechstronny sprzęt, który sprawdzi się m.in. do zdalnej pracy, szczególnie jeśli korzystamy z takich platform jak: Skype, Microsoft Teams, Zoom, YouTube, Google Meet czy Discord.

Zdjęcie Creative ChatMax HS-720 /materiały prasowe

Creative ChatMax HS-720 ma 30-milimetrowe przetworniki neodymowe. W pilocie, który znajduje się na 2 metrowym kablu, znajdują się przyciski regulacji głośności słuchawek. Tryb mikrofonu włączenia lub wyłączenia rozpoznamy za pomocą umieszczonej na pilocie diody świetlnej.

W słuchawkach Creative ChatMax HS-720 zastosowano połączenie USB typu "Plug and play", co oznacza, że słuchawki są gotowe do pracy zaraz po ich połączeniu z urządzeniem. To rozwiązanie jest bardzo dobre, ponieważ nie musimy podłączać dwóch przewodów typu minijack osobno dla mikrofonu i słuchawek tylko jeden typu USB A. Słuchawki mają wbudowany przetwornik analogowo-cyfrowy.

Konstrukcja Creative ChatMax HS-720 posiada wyściełany delikatnym, skóro podobnym materiałem, pałąk i nausznice. Słuchawki ważą 138g.

W słuchawkach zastosowano specjalnie zaprojektowany mikrofon pojemnościowy o paśmie przenoszenia 100Hz-18kHz z impedancją poniżej 2,2 kΩ. Dzięki wbudowanemu układowi redukcji szumów mikrofon zapewnia bezstratną komunikację z pozostałymi członkami drużyny. Mikrofon posiada elastyczny pałąk, który można regulować pod dowolnym kątem i dopasowywać jego położenie do swoich indywidualnych potrzeb. Na przewodzie znajduje się pilot, którym możemy za pomocą jednego przycisku włączać lub wyłączać mikrofon.

Sugerowana cena: 149,99 zł



Dane techniczne:

Słuchawki:

· Przetworniki: 30mm, neodymowe,

· Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz,

· Impedancja: 16Ω,

Mikrofon:

· Typ: pojemnościowy z technologią redukcji szumów,

· Pasmo przenoszenia: 100Hz-18kHz,

Inne:

· Połączenie: USB typ A,

· Przewód: 2 metry (miedź beztlenowa),

· Pilot: na przewodzie,

· Waga: 138g,

· Gwarancja: 24 miesiące,

Wymagania :

· Dostępny port USB,

· System operacyjny Microsoft® Windows® 2000/XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 lub Mac OSX.