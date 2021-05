Commodore 64 jako maszyna do kryptowalut - ile zajęłoby wykopanie 1 bitcoina?

Jeśli kiedykolwiek interesowało was, ile zajęłoby wydobycie jednego bitcointa przy pomocy leciwego sprzętu w stylu Commodore 64, spieszymy z informacją. Bardzo długo.

Zdjęcie 8-Bit Show And Tell / YouTube

Autor popularnego kanału YouTube o nazwie 8-Bit Show And Tell postanowił sprawdzić w jakim stopniu stare komputery nadają się do wydobywania kryptowalut. W tym celu stworzył koparkę kryptowalut na bazie starutkiego Commodore 64, wykorzystującą specjalnie przygotowane oprogramowanie Bitcoin Miner 64.

Eksperyment wykazał, że standardowe Commodore 64 jest w stanie osiągnąć prędkość wydobycia na poziomie 0,3 H/s. Twórca nie poszedł jednak na łatwiznę i chcąc usprawnić działanie koparki, zmodyfikował komputer o dodatkowy akcelerator SuperCPU mający przyspieszyć cały proces. Tak usprawnione Commodore 64 mogło pochwalić się "oszałamiającym" wynikiem wydobycia na poziomie 10 H/s.

Jak wynika z obliczeń opublikowanych na filmie, takie tempto wystarczyłoby na wykopanie ok. 0,00000000000002 bitcoinów rocznie. Tym samym można obliczyć, że otrzymanie jednego pełnego bitcoina zajęłoby opisywanej maszynie... okokoło 50 bilionów lat.

Jeśli jesteście ciekawi pełnego eksperymentu, zachęcamy do obejrzenia materiału poniżej: