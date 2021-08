Co zmieni się w Google Analytics 4?

Czym jest Google Analytics 4?

Google Analytics 4 jest następcą niedawno powstałej usługi Apps+Web (Aplikacje + Internet), pozwalającej na zestawienie danych dotyczących użytkowników zarówno z serwisów internetowych, jak i aplikacji. Problemem do niedawna był fakt, iż sporo osób odwiedza sklepy internetowe przy użyciu smartfona, gdyż jest to rozwiązanie wygodniejsze, ale zakupów dokonuje już z poziomu przeglądarki internetowej w komputerze. O ile analityka ruchu komputerowego w tym drugim przypadku jest prostsza, gdyż pliki cookies śledzą poczynania użytkownika, przepływ ruchu między poszczególnymi urządzeniami jest znacznie trudniejszy do analizy. Ujednolicenie analityki aplikacji oraz sieciowej w Google Analytics 4 pozwoliło w dużej mierze rozwiązać ten problem.

Google Analytics 4 - interfejs

Google Analytics w nowej wersji wygląda dość podobnie do wersji dla mobilnych aplikacji, przejmując sporo jej zalet. Dzięki temu korzystanie z usługi jest bardzo wygodne, a sposób prezentacji danych zaskakująco czytelny. Zmieni się jednak metoda gromadzenia danych oraz ich kategoryzowania. Model danych, który w starszych wersjach oparty był na sesjach, teraz zastąpiony został zdarzeniami. W Google Analytics 4 każda interakcja użytkownika z witryną traktowana jest jako event, w którym możemy wprowadzić dodatkowe dane opisowe. Pozwala to na tworzenie segmentów użytkowników oraz skonfigurowanie usługi tak, by jak najlepiej spełniała założenia i realizowała nasze potrzeby.

Co nowego w Google Analytics 4?

W dotychczasowych wersjach dane dotyczące tak zwanego cyklu życia klienta (customer lifestyle) były rozsiane po całym narzędziu. Google Analytics 4 porządkuje te dane, umożliwiając przechowywanie ich i przeglądanie w jednym miejscu. Narzędzie to wykorzystuje również uczenie maszynowe, by uzupełniać luki powstające w bazie informacji o klientach. Niedostatek danych spowodowany jest zaostrzającą się polityką prywatności, czego skutkiem w niedalekiej przyszłości może być jeszcze mniejsza ilość dostępnych informacji. Google Analytics 4 wyposażony jest w narzędzia pozwalające na przewidywanie zachowania się klientów, analizę częstotliwości rezygnacji oraz przychodów. Google Analytics 4 jest zintegrowane z Google Aps, co pozwala na tworzenie raportów z wykorzystania Youtube przez klienta, stworzenie systemu analizy list odbiorców i zarządzania nimi a także przeprowadzenie analizy w oparciu o zachowanie i podjęte działanie przez klienta na danej stronie.



Jak wdrożyć Google Analytics 4?

Jak wdrożyć Google Analytics 4? Istnieją co najmniej trzy sposoby, na które można to zrobić. W pierwszym przypadku wystarczy do sekcji "head" dodać globalny tag strony lub kilku stron, które mają być monitorowane. Drugą metoda jest wykorzystanie Google tag managera i wybranie reguły "all pages". Umożliwi to bezproblemowy monitoring aktywności na obserwowanych stronach. Natomiast jeśli na stronie posiadamy śledzący kod, który umieszczony tam został poprzez działanie biblioteki gtag.js, w panelu administracyjnym należy w funkcji Połączone Tagi dodać usługę Google Analytics 4.