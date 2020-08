​Co wyróżnia prawdziwie nowoczesny odkurzacz?

O tym, co powinien mieć technologicznie zaawansowany odkurzacz, rozmawiamy z Courtneyem Algarem, ekspertem od inżynierii projektowej w brytyjskiej firmie Dyson.

Zdjęcie Dyson V11 Absolute Extra Pro /INTERIA.PL

Interia: Niektórzy powiedzieliby, że odkurzacze i stosowane w nich technologie nie zmieniają się od lat. Rzeczywistość jest inna. Jakie były najważniejsze innowacje wdrożone w odkurzaczach w ostatnich latach?

Courtney Algar: Technologia silnika Dyson zmieniła wygląd odkurzacza. Byliśmy sfrustrowani ciężkimi silnikami konwencjonalnymi, zatem zainwestowaliśmy 350 milionów funtów w opracowanie jednych z najmniejszych i najpotężniejszych silników na świecie. Te zmiany sprawiły, że dziesięć lat temu Dyson zrewolucjonizował kategorię produktów do czyszczenia domu za sprawą naszego bezprzewodowego formatu odkurzaczy.

- Kluczowym elementem naszego najnowszego, bezprzewodowego odkurzacza Dyson V11 Absolute Extra (test modelu Absolute Extra Pro) jest silniki Dyson Hyperdymum, który ma prędkość 125 000 obr./min. Posiada potrójny dyfuzor optymalizujący równowagę mocy i wydajności, jednocześnie zmniejszając drgania i hałas. Poprawiona sprawność silnika generuje o 20 proc. mocniejsze ssanie niż jego poprzednik

Sprzątamy nasze mieszkanie przy pomocy zwykłych odkurzaczy zakładając, że to wystarczy. Tymczasem pozbycie się roztoczy i innych cząstek kurzu jest znacznie trudniejszym zadaniem. Jakich rozwiązań technologicznych potrzebujemy, aby całkowicie pozbyć się niechcianych organizmów z naszych domów?

- Chcieliśmy naprawdę zrozumieć, co znajduje się w kurzu domowym, ale nigdzie nie mogliśmy znaleźć specjalistycznej wiedzy, więc zdecydowaliśmy się zbudować własne laboratorium. Zakłady mikrobiologiczne Dyson powstały prawie 18 lat temu i - o ile wiemy - jesteśmy jedynym producentem środków do pielęgnacji podłóg, który ma własne laboratoria mikrobiologiczne na świecie. Wszystkie nasze badania wykazały, że najlepszym sposobem na pozbycie się bakterii, pyłków i alergenów roztoczy jest ich całkowite usunięcie z domu. Dlatego skupiamy się na opracowywaniu odkurzaczy, które zbierają kurz z powierzchni, posiadają wydajne cyklony, a także wyposażono je w zaawansowane filtry i uszczelki zapobiegające wydalaniu brudnego powietrza z powrotem do domu. W rzeczywistości maszyny Dyson mogą wychwytywać 99,97 proc. cząstek o wielkości zaledwie 0,3 mikrona. W kontekście średnica ludzkiego włosa wynosi około 50 mikronów.

Zdjęcie Courtney Algar z firmy Dyson / materiały prasowe

Ile czasu zajmie zaprojektowanie i przetestowanie technologii, które zostaną następnie wdrożone w nowych odkurzaczach i innych urządzeniach Dysona?

- Nasi inżynierowie nieustannie szukają lepszych rozwiązań, zatem kontynuujemy nasz cykl "stwórz, przetestuj, zepsuj", aż do momentu, kiedy osiągniemy optymalną wydajność produktu. Następnie sprawdzamy nowe technologie i spędzamy tysiące godzin na testowaniu oraz udoskonalaniu konstrukcji maszyn, aby przesuwać te ograniczenia i dostarczać kupującym maszyny łączące doskonałą wydajność i spójność.

Z jakich technologii będą korzystały nowoczesne, odkurzacze z najwyższej półki za pięć lat? Czy w ogóle możemy liczyć na jakiekolwiek znaczące zmiany?

- Pracujemy nad wieloma ekscytującymi nowościami, które zmienią sposób, w jaki sprzątamy, ale na razie pozostają one sekretem.