Co najczęściej psuje się w komputerach

Komputer jak każde urządzenie elektroniczne, składa się z wielu delikatnych elementów. Warto wiedzieć, które z nich są najbardziej podatne na awarie i z jakiego powodu.

Zdjęcie Awarie komputera to spory wydatek /123RF/PICSEL

Nasz domowy komputer, nieważne czy mówimy o niewielkim laptopie do pracy czy potężnym gamingowym desktopie przy biurku, to zbiór wielu delikatnych elementów elektronicznych. Niestety jak każde urządzenia mechaniczne mogą się one popsuć, nierzadko wystawiając nas na drogie naprawy. Na jakie podzespoły powinniśmy szczególnie uważać?

Dysk twardy

Wśród najczęściej zgłaszanych w serwisach usterek, na pierwszym miejscu znajdują się problemy z twardymi dyskami. Popularność tego zjawiska wynika ze względu na delikatną konstrukcje tego podzespołu. Dysk twardy składa się z wirującego talerza oraz głowic elektromagnetycznych opartych na ruchomych zaczepach. To właśnie one są najbardziej podatne na wszelkiej maści wstrząsy, upadki i zabrudzenia. Z uwagi na bliskość spoczywających w obudowie elementów należy unikać gwałtownych ruchów urządzeniem w trakcie pracy - to właśnie wtedy najczęściej dochodzi do porysowania talerzy lub zerwania głowicy.

Od pewnego czasu firmy oferują specjalnie wzmocnione konstrukcje dysków twardych, przystosowanych specjalnie pod kątem długich podróży lub fizycznej pracy.