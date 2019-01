Co kryje w sobie nowy Ford Focus?

Pierwszy Ford Focus pojawił się na rynku ponad 20 lat temu. Już wówczas odważny design cieszył się ogromnym zainteresowaniem, dzięki czemu osiągnął wielki, globalny sukces. Dziś, po dwóch dekadach w salonach pojawiła się czwarta wersja Focusa. Czym może pochwalić się nowy kompakt od Forda?

Zdjęcie Nowy Ford Focus to kompaktowy samochód z pazurem /materiały promocyjne

Patrząc na najnowszą generację Focusa ciężko na pierwszy rzut oka znaleźć cechy wspólne z modelem, który debiutował w 1998 roku. Podczas gdy dwadzieścia lat temu szczytem nowoczesności były ksenonowe reflektory i zmieniarka płyt CD, obecnie lista gadżetów dostępnych w czwartej wersji flagowego modelu Forda znacznie się wydłużyła.

Co-Pilot 360

Reklama

Wszystkie funkcje, mające zwiększyć komfort jazdy oraz zapewnić bezpieczeństwo za kierownicą, zostały zebrane w jeden, kompleksowy system o nazwie Co-Pilot 360. Ma on za zadanie monitorować wszystko, co dzieje się wokół samochodu tak, by kierowca mógł poczuć się pewnie. Pierwszym elementem systemu jest adaptacyjny tempomat. Choć sama funkcja tempomatu nie jest niczym nowym, rozwiązanie zastosowane w nowym Focusie doskonale sprawdzi się nie tylko na długich trasach. Samochód sam dostosowuje prędkość do warunków na drodze. Gdy pojawia się taka potrzeba, potrafi samodzielnie się zatrzymać, a następnie ruszyć z miejsca bez dodawania gazu. Czujniki umieszczone dookoła pojazdu stale kontrolują również oznaczenia pasa ruchu oraz rozpoznają znaki drogowe, dostosowując prędkość do panujących ograniczeń. To wszystko ma na celu zredukowanie stresu kierowcy zarówno podczas jazdy na trasie, jak i w czasie poruszania się po zatłoczonych ulicach dużego miasta.

Zdjęcie Wszystkie funkcje, mające zwiększyć komfort jazdy oraz zapewnić bezpieczeństwo za kierownicą, zostały zebrane w jeden, kompleksowy system o nazwie Co-Pilot 360 / materiały promocyjne

Równie istotna jest funkcja Pre-Collision Assist wchodzący w skład systemu Co-Pilot 360. Monitoruje ona wszystko, co dzieje się przed samochodem, by uniknąć zderzenia. Gdy zauważy zagrożenie, najpierw ostrzega kierowcę przy pomocy sygnału dźwiękowego. Jeśli nie podejmie on żadnego manewru, samochód rozpocznie hamowanie. Oprócz unikania stłuczki z innymi pojazdami, system kontroluje również ruch pieszych, nawet po zmroku. Gdy nieostrożny przechodzień nagle wtargnie na jezdnię, samochód automatycznie zareaguje i uchroni kierującego przed wypadkiem. Choć może wydawać się to mało istotne, elementem systemu są również adaptacyjne reflektory Full LED. Dostosowują one swoje natężenie zarówno do warunków na drodze, jak i planowanych ruchów kierowcy. Oznacza to, że gdy z naprzeciwka jedzie samochód, światła zmniejsza swą intensywność, by nie oślepiać kierującego. Na podstawie nawigacji zmieniają się również ustawienia reflektorów między innymi w momencie skrętu.

Zdjęcie

W ramach systemu znajdują się również inne, mniejsze funkcjonalności mające poprawić bezpieczeństwo i komfort kierowcy. Zalicza się do nich między innymi asystent aktywnego parkowania, który przejmuje kontrolę nad układem kierowniczym, zmianą biegów oraz pedałami gazu i hamulca, by zaparkować lub wyjechać z miejsca postojowego. W skład Co-Pilot 360 wchodzą także czujniki martwego pola oraz ekran przezierny, wyświetlający najistotniejsze informacje tak, by kierowca nie spuszczał oczu z drogi.

Funkcja MyKey

Ciekawą funkcjonalnością jest również system MyKey, którego nie znajdzie się w innych samochodach. To przydatne szczególnie wówczas, gdy kierowcy zdarza się pożyczać auto osobom znacznie mniej doświadczonym za kółkiem. Funkcja ta pozwala właścicielowi zaprogramować jeden z kluczyków tak, by kierujący nie miał możliwości dezaktywacji systemów wspomagających bezpieczeństwo, a jednocześnie miał ustalony limit prędkości maksymalnej oraz ograniczoną zdolność pogłaśniania systemu audio. Interesującym rozwiązaniem w ramach systemu MyKey, dedykowanym przede wszystkim świeżo upieczonym posiadaczom prawa jazdy, jest również wyłączenie dźwięku do momentu zapięcia pasów przez kierowcę. Dzięki temu właściciel pojazdu może czuć się spokojniej, gdy wypożycza samochód mniej doświadczonemu uczestnikowi ruchu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Co kryje w sobie nowy Ford Focus? materiały promocyjne