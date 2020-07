Aplikacja Clubhouse, mimo że posiada zaledwie 2 tys. użytkowników jest nowym hitem Doliny Krzemowej. Program zrzesza w sobie największych inwestorów i celebrytów.

Może się wydawać, iż 2020 rok należy do aplikacji TikTok, jednak nic bardziej mylnego. Wśród nowych aplikacji społecznościowych pojawił się Clubhouse - ekskluzywna, dostępna na zaproszenie platforma, która zrzesza w sobie czołowych inwestorów, a nawet celebrytów.

Ekskluzywna aplikacja Clubhouse jest póki co dostępna jedynie w fazie beta i działa tylko na zaproszenie. Co lepsze, musi ona być w każdym przypadku ręcznie instalowana na smartfonie użytkownika. Ogranicza to więc skutecznie liczbę osób, które mogą z niej skorzystać. Wśród użytkowników znajdujących się na platformie znajdziemy takie osoby, jak Kevin Hart, MC Hammer, Deepak Chopra, Ashton Kutcher czy Will.I.Am. Oprócz tego Clubhouse posiada wielu użytkowników z amerykańskiej Doliny Krzemowej.

Clubhouse to oparta na dźwięku aplikacja społecznościowa, która umożliwia dołączanie do grupowych rozmów telefonicznych - tworzy więc ona swego rodzaju spotkania online. Użytkownicy mogą w każdej chwili dołączać lub rezygnować z danej rozmowy i przechodzić między "pokojami". Przypomina to więc prywatną imprezę z wieloma grupami osób. Jedna z osób korzystająca z Clubhouse porównała aplikację do Twittera w czasie rzeczywistym.

Apka wygląda więc na pierwszy rzut oka, jak początki Facebooka - w tym przypadku mogą zarejestrować się jednak tylko zaproszone osoby. Nie wiadomo, jak duży aplikacja odniesie sukces oraz jakie kręgi będą się wokół niej obracać.